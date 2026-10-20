Yürüme umutları robot destekli rehabilitasyonla yeniden kuruluyor

rehabilitasyonda amaç sadece adım atmak değil:

İnme, omurilik yaralanması ve nörolojik hastalıklar sonrası yürüme yetisini kaybeden hastalarda erken dönemde başlanan rehabilitasyonun hedefi, sadece adım sayısını artırmak değil; hastanın günlük yaşamda mümkün olduğunca bağımsız hareket edebilmesini sağlamaktır. Liv Hospital Ulus Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı Dr. Yıldız Gonca Doğru, robot destekli yürüme eğitimlerinin uygun hasta grubunda iyileşme sürecine katkı sağlayabildiğini belirtiyor.

Rehabilitasyon süreci, kas gücünü artırma, denge ve koordinasyonu geliştirme ile günlük yaşam aktivitelerine dönme çalışmalarını bir arada yürütmeyi gerektirir. Robot destekli uygulamalar bu çok yönlü program içinde, özellikle kendi başına yeterli adım atamayan hastalara kontrollü ve tekrarlayıcı bir eğitim imkânı sunuyor.

nöroplastisite ve tekrarın önemi:

Doğru, beynin hasar sonrası kendini yeniden düzenleme yeteneğini nöroplastisite terimiyle tanımlıyor ve tedavide bu mekanizmanın aktif kullanılması gerektiğini vurguluyor. Hastaya amaca yönelik doğru hareketleri düzenli ve yeterli sayıda tekrar ettirmenin, sinir sisteminin mevcut bağlantıları güçlendirme ve yeni hareket yolları geliştirme potansiyelini artırdığını söylüyor.

Robot destekli sistemler, hastalara kontrollü koşullarda yüzlerce tekrarlı adım atma olanağı vererek bu öğrenme sürecini hızlandırabiliyor. Ancak bu kazanımın kalıcı olması için rehabilitasyonun yalnızca cihaz başında yapılan eğitimle sınırlı kalmaması, kazanılan becerilerin günlük yaşama aktarılması gerekiyor.

robot destekli yürüme sistemlerinin çalışma prensibi:

Bu sistemlerde hastanın ihtiyacına göre vücut ağırlığının bir bölümü desteklenebiliyor ve bacak hareketlerine mekanik yardım sağlanabiliyor. Adım uzunluğu, yürüme hızı ve hareket desteği gibi parametreler hastanın fiziksel kapasitesine göre ayarlanıyor. Böylece tek seansta yoğun ve tekrarlayıcı bir yürüme eğitimi gerçekleştirilebiliyor.

Dr. Yıldız Gonca Doğru, robot destekli eğitimin hareket kontrolü ve yürüme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladığını, ancak bu uygulamaların geleneksel yöntemlerin yerine geçmediğini, onları tamamladığını belirtiyor. Eğitim, kuvvetlendirme, denge ve günlük yaşam aktivitelerine yönelik egzersizlerle entegre edilerek planlanmalı.

uygun hasta seçimi ve zamanlama kritik:

Rehabilitasyonun zamanlaması büyük önem taşıyor; hastanın tıbbi durumu uygun hale gelir gelmez değerlendirme ve planlama yapılmalı. Her hastanın nörolojik etkilenme düzeyi, kas gücü, denge kapasitesi ve genel sağlık durumu farklı olduğu için standart bir tedavi paketinden söz etmek mümkün değil. Kişiye özel planlama, robot destekli eğitimin etkinliğini belirleyen temel faktörlerden biridir.

Ayrıntılı değerlendirme sırasında kas gücü, eklem hareket açıklığı, denge durumu, kemik sağlığı, kardiyovasküler durum ve hastanın tedaviye aktif katılım kapasitesi gözden geçirilmeli. Bu ölçütler doğrultusunda seans süresi, sıklığı ve yoğunluğu belirleniyor; robotik sistemlerin sağlayacağı yarar hastadan hastaya değişebiliyor.

Sonuç olarak, asıl başarı hastanın rehabilitasyon seanslarında gösterdiği performansın ötesinde, kazandığı becerileri günlük yaşamına aktarabilmesiyle ölçülmelidir. Doğru hasta seçimi, kişiye özel tedavi planlaması, düzenli takip ve hekim-fizyoterapist iş birliğiyle yürütülen programlarda robot destekli yürüme eğitimi faydayı artırıcı bir araç olarak değerlendiriliyor.

YILDIZ GONCA