Konya’da okul güvenliği: servisler, iş yerleri ve 25 bin 528 kişi sorgulandı

Denetimlerin kapsamı ve sonuçları:

Konya’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmesi için yürütülen denetimler yoğunlaştırıldı. Konya Valiliği öncülüğünde, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 25 bin 528 kişi sorgulanırken, aranan 9 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca 4 bin 123 okul servis aracı ve 2 bin 688 iş yeri kontrol edildi.

Uygulamalarda görev yapan personel sayısı da çalışmanın boyutunu gösteriyor: toplam 726 okul kolluk görevlisi farklı noktalarda görev aldı ve şüpheli şahısların, servislerin ve çevredeki iş yerlerinin titizlikle incelenmesi sağlandı.

İdari uygulamalar ve kurallara uymayanlar:

Kontroller sırasında, öğrencilerin güvenliğini olumsuz etkileyebilecek noktalara öncelik verildi. Kurallara aykırı faaliyet tespit edilen servis araçları ve iş yerleri hakkında gerekli idari işlemler uygulandı. Ekipler, denetimlerin yanı sıra ihlallerin önlenmesine dönük saha uygulamalarını da artırdı.

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları:

Denetimlerle eş zamanlı yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri de dikkat çekti. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda 35 özel güvenlik görevlisi, 615 okul bahçe görevlisi ve 825 Milli Eğitim Müdürlüğü personeli için eğitim, seminer ve bilgilendirme programları düzenlendi. Ayrıca Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 3 bin 859 öğrenciye "Akran Nezaketi ve Kişisel Güvenlik" konulu seminerler verildi; bu çalışmalarla öğrencilerin kişisel güvenlik bilincinin artırılması hedeflendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanması amacıyla okul ve çevrelerindeki denetimlerin, önleyici çalışmaların ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KONYA'DA ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE EĞİTİM ALABİLMESİ AMACIYLA OKUL VE ÇEVRELERİNDEKİ DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR