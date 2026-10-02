Mehmet Yılmaz liderliğinde Manisa TSO'da sarı listenin ağırlığı

Seçim sonuçları ve genel değerlendirme:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimleri Manisa Fuar Alanı'nda tamamlandı. Üyeler, yeni dönem 151 meslek komitesi üyesi ile 64 meclis üyesi için oy kullandı; oy kullanma işlemleri 23 sandıkta gerçekleştirildi.

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın listesi olan sarı liste, toplam 23 meslek komitesinden 22’sinde seçimi kazanarak genel tabloda ağırlığını hissettirdi. 23 komitenin 16’sında sarı liste tek listeyle yarıştı; kalan komitelerde farklı renklerdeki listeler rekabet etti.

Komite bazında oy dağılımı:

Bazı komitelerde oy sayıları şöyle gerçekleşti: 2. Meslek Komitesinde sarı liste 134, mavi liste 111 oy aldı. 5. Meslek Komitesinde sarı liste 76, yeşil liste 20 oyla seçimi tamamladı. 12. Meslek Komitesinde sarı liste 345, mavi liste 211 oy aldı.

Yakın sonuçların yaşandığı komiteler de oldu: 1. Meslek Komitesinde sarı liste 47, beyaz liste 44 oy alırken; 16. Meslek Komitesinde sarı liste 153, beyaz liste 148 oyla seçimi kazandı. Sarı listenin kazanamadığı tek komite olan 14. Meslek Komitesinde beyaz liste 31, sarı liste ise 15 oyda kaldı.

Başkanın mesajı ve yol haritası:

Seçimlerin ardından konuşan Mehmet Yılmaz, yaklaşık dört ay süren seçim sürecinin tamamlandığını belirterek üyelerine teşekkür etti. Yılmaz, seçimlerin üyelerin iradesini ortaya koyduğunu vurgulayarak, sizin dışınızdaki bazı kötü emelli insanlar ne derse desin, son sözü seçmen veriyor. Arkanıza istediğiniz kadar şehrin ağabeyleri olduğunu iddia eden insanları alın, sonunda son sözü seçmen, yani buradaki vatandaş söylüyor.

Odanın 154 yıllık geçmişine dikkat çeken Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Bu çınarı hep beraber daha uzun, daha müreffeh yarınlar için sulayacağız ve ilerideki mutlu günlere taşıyacağız." dedi.

Yılmaz, listelerin oluşturulmasında mesleki yeterliliğin yanı sıra ahlaki değerlere önem verdiklerini belirterek, "Biz bu yola 'ben' diye çıkmadık. Ben burada bir simgeyim. Ben Mehmet Yılmaz olarak bir hiçim. Biz hep beraber büyük bir aileyiz. Bu ailenin karşısında hiçbir güç duramaz." sözleriyle birlik mesajı verdi.

Seçim sürecinde tartışmalara girmediklerini, kimseyle didişmediklerini söyleyen Yılmaz, odanın eşitlik ve ortak çalışma anlayışı temelinde din, mezhep, meşrep, bölge, ırk, statü ve maddi güç ayrımı gözetmeden Manisa ekonomisinin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Ayrıca seçimlerin huzur içinde tamamlanmasına katkı sağlayan Manisa İl Emniyet Müdürü ve emniyet mensupları ile Yunusemre İlçe Seçim Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Yeni dönemde meslek komiteleri ve meclis üyelerinin kente ve odaya karşı taşıdıkları sorumluluğun altı çizildi; yönetimin önümüzdeki dönemde birlik ve hizmet odaklı bir çalışma temposu sürdürmesi beklentisi öne çıktı.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLER TAMAMLANDI. MEVCUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILMAZ’IN LİSTESİ OLAN SARI LİSTE, 23 MESLEK KOMİTESİNDEN 22’SİNDE SEÇİMİ KAZANDI. SEÇİMLERİN ARDINDAN KONUŞAN YILMAZ, "BİZ BU YOLA ‘BEN’ DİYE ÇIKMADIK. BEN BURADA BİR SİMGEYİM. BİZ HEP BERABER BÜYÜK BİR AİLEYİZ" DEDİ.