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Refahiye'de Kalkancı sakinlerinin sorunlarına kulak verdi Mehmet Furkan Taşkıran

Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Refahiye'nin Kalkancı köyünü ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi; konular ilgili birimlerle değerlendirilecek.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Refahiye'de Kalkancı sakinlerinin sorunlarına kulak verdi Mehmet Furkan Taşkıran

Ziyaretin amacı ve görüşmeler:

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Merkez Kalkancı köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Taşkıran, köyün genel durumu hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

Taleplerin değerlendirilmesi ve takip:

Taşkıran, iletilen taleplerin not edildiğini ve çözüm süreçlerinin başlatılacağını belirterek bu konuların ilgili birimlerle koordineli şekilde değerlendirileceğini ifade etti. Vatandaşların ilettiği konuların takibi için gerekli çalışmaların yürütüleceği bildirildi.

Ziyaret, köy halkıyla doğrudan iletişim kurulması ve yerinde tespitlerin yapılması açısından önem taşıdı. Karşılıklı görüş alışverişinin sürdüğü buluşmada önceliklerin belirlenmesi ve ihtiyaçların takip edilmesi vurgulandı.

REFAHİYE KAYMAKAMI MEHMET FURKAN TAŞKIRAN, MERKEZ KALKANCI KÖYÜNÜ ZİYARET EDEREK KÖY SAKİNLERİYLE...

REFAHİYE KAYMAKAMI MEHMET FURKAN TAŞKIRAN, MERKEZ KALKANCI KÖYÜNÜ ZİYARET EDEREK KÖY SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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