Rektör Akpolat'tan 2. Ordu Komutanı Gültekin Yaralı'ya nezaket ziyareti

Rektör Akpolat’ın 2. Ordu ziyaretleri

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, görev değişikliğiyle 2. Ordu Komutanlığına atanan Korgeneral Gültekin Yaralı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Akpolat, Yaralı’ya yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve nazik kabul için teşekkür etti.

görüşmenin içeriği:

Taraflar arasında ziyaret kapsamında kısa süreli tebrik ve iyi dilek alışverişi gerçekleştirildi. Akpolat, üniversite olarak kurumlar arası diyaloğun önemine vurgu yaparak başarı temennisinde bulundu; Yaralı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ziyaretin sonucu:

Ziyaret, iki tarafın teşekkürlerinin iletilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. Görüşme, akademi ile komutanlık arasındaki karşılıklı saygı ve iletişimin devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Ziyaret, iyi dileklerle tamamlandı.

REKTÖR AKPOLAT’TAN 2.ORDU KOMUTANI GÜLTEKİN YARALI'YA ZİYARET