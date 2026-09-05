Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Junioshow Bursa'da yeni ihracat kapılarını aralıyor

22. Junioshow 8-10 Eylül 2026'da Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek; üreticiler yeni sezonu tanıtıp yabancı alıcılarla ihracat bağlantıları kuracak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Junioshow Bursa'da yeni ihracat kapılarını aralıyor

Junioshow Bursa'da başlıyor:

22. Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Fuar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık ile Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEKSİAD) iş birliğinde düzenleniyor ve bölgenin üretim ile tasarım gücünü yerli ve yabancı profesyonellerle buluşturmayı hedefliyor.

Fuarın hedefleri:

Junioshow, Bursa'nın bebek ve çocuk konfeksiyonu alanındaki güçlü üretim altyapısını firmaların uluslararası pazarlarda görünür kılacak bir platform olarak planlandı. Etkinlikte firmalar yeni sezon koleksiyonlarını özel dekor stantlarda sergileyecek; gerçekleştirilecek ticari görüşmelerle yeni iş bağlantıları kurulması, mevcut iş birliklerinin derinleştirilmesi ve sektörün ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Organizasyon, sektörün marka değerinin yükselmesine ve firmaların küresel rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sağlamayı öngörüyor.

Uluslararası alım heyetleri ve UR-GE desteği:

Fuarın uluslararası niteliği "Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Bursa’dan Dünyaya Açılımı" UR-GE Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla güçlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı destekli bu çalışmalar ve BTSO koordinasyonu sayesinde, farklı coğrafyalardan davet edilen alım heyetleri ile katılımcı firmalar arasında hedef odaklı iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. KFA Fuarcılık'ın yurt dışı ofislerinin etkin çalışmaları da fuara uluslararası alıcıların katılımını artırma yönünde önemli bir rol oynuyor.

Junioshow, Bursa'daki üreticilere hem tasarım hem ticaret boyutunda yeni fırsatlar sunarken, sektörün dış ticaret hacmini geliştirmeye yönelik somut adımların atılacağı bir ortam sağlayacak. Etkinlik, yerel tedarik zincirinin güçlenmesine ve firmaların yeni pazarlara açılmasına zemin hazırlamayı sürdürecek.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İŞTİRAKİ KFA FUARCILIK TARAFINDAN, BEBE ÇOCUK KONFEKSİYONU...

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İŞTİRAKİ KFA FUARCILIK TARAFINDAN, BEBE ÇOCUK KONFEKSİYONU SEKTÖRÜ SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (BEKSİAD) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 22. JUNİOSHOW BURSA ULUSLARARASI BEBE, ÇOCUK HAZIR GİYİM VE ÇOCUK İHTİYAÇLARI FUARI, 8-10 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE BURSA FUAR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. FUAR, BURSA’NIN ÜRETİM VE TASARIM GÜCÜNÜ YERLİ VE YABANCI PROFESYONEL ALICILARLA BULUŞTURACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Evden üretimle aile bütçesine katkı: kadınlar Yıldırım'da kazanıyor
images

Renault Master, minibüs ve açık kasa kamyonetle profesyonel kullanıma odaklanıyo...
images

Samsun yüzyılı hedefinde esnafın rolü öne çıktı
images

Ankara'nın yüksek teknolojisi ihracata güç katıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Külafhöyük'te römork kazası: tütün yükü altında 8 işçi yaralandı

Eskişehir, Girne kazasında hayatını kaybeden Elmas Demir'e veda etti

St. Pauli'de iş yerinde silahlı saldırı: iki Türk hayatını kaybetti, biri yaralandı

Karaman’da sahipsiz hayvanların bakım ve toplama planları masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır