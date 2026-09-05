Junioshow Bursa'da yeni ihracat kapılarını aralıyor

Junioshow Bursa'da başlıyor:

22. Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Fuar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık ile Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEKSİAD) iş birliğinde düzenleniyor ve bölgenin üretim ile tasarım gücünü yerli ve yabancı profesyonellerle buluşturmayı hedefliyor.

Fuarın hedefleri:

Junioshow, Bursa'nın bebek ve çocuk konfeksiyonu alanındaki güçlü üretim altyapısını firmaların uluslararası pazarlarda görünür kılacak bir platform olarak planlandı. Etkinlikte firmalar yeni sezon koleksiyonlarını özel dekor stantlarda sergileyecek; gerçekleştirilecek ticari görüşmelerle yeni iş bağlantıları kurulması, mevcut iş birliklerinin derinleştirilmesi ve sektörün ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Organizasyon, sektörün marka değerinin yükselmesine ve firmaların küresel rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sağlamayı öngörüyor.

Uluslararası alım heyetleri ve UR-GE desteği:

Fuarın uluslararası niteliği "Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Bursa’dan Dünyaya Açılımı" UR-GE Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla güçlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı destekli bu çalışmalar ve BTSO koordinasyonu sayesinde, farklı coğrafyalardan davet edilen alım heyetleri ile katılımcı firmalar arasında hedef odaklı iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. KFA Fuarcılık'ın yurt dışı ofislerinin etkin çalışmaları da fuara uluslararası alıcıların katılımını artırma yönünde önemli bir rol oynuyor.

Junioshow, Bursa'daki üreticilere hem tasarım hem ticaret boyutunda yeni fırsatlar sunarken, sektörün dış ticaret hacmini geliştirmeye yönelik somut adımların atılacağı bir ortam sağlayacak. Etkinlik, yerel tedarik zincirinin güçlenmesine ve firmaların yeni pazarlara açılmasına zemin hazırlamayı sürdürecek.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İŞTİRAKİ KFA FUARCILIK TARAFINDAN, BEBE ÇOCUK KONFEKSİYONU SEKTÖRÜ SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (BEKSİAD) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 22. JUNİOSHOW BURSA ULUSLARARASI BEBE, ÇOCUK HAZIR GİYİM VE ÇOCUK İHTİYAÇLARI FUARI, 8-10 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE BURSA FUAR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. FUAR, BURSA’NIN ÜRETİM VE TASARIM GÜCÜNÜ YERLİ VE YABANCI PROFESYONEL ALICILARLA BULUŞTURACAK.