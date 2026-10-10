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Sivas belediyesi destek miktarını artırdı: amatör kulüplere 6,2 milyon lira

Amatör Spor Haftası'nda Sivas Belediyesi, 39 amatör kulübe geçen yıla göre artışla toplam 6,2 milyon lira nakdi ve ayni destek sağladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:24

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sivas belediyesi destek miktarını artırdı: amatör kulüplere 6,2 milyon lira

Sivas Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine kapsamlı yardım

Sivas Belediyesi, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde kentte faaliyet gösteren 39 amatör spor kulübüne destek verdi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende belediyenin sağladığı yardımın hem nakdi hem de ayni yardım olarak dağıtıldığı açıklandı.

dağıtım ve destek türleri:

Belediye Başkanı Adem Uzun törende yaptığı açıklamada, verilen desteğin geçen yıla göre yüzde 50'den fazla artırıldığını belirtti. Geçen yıl kulüplere toplam 4 milyon lira verildiğini hatırlatan Uzun, bu yıl destek paketinin 3 milyon lira nakdi ve 3 milyon 200 bin lira değerinde spor malzemesi olmak üzere toplam 6 milyon 200 bin lira olarak şekillendiğini ifade etti.

kulüp sayısı ve hedefler:

Uzun, destek verilen kulüp sayısının geçen yılki 33'ten bu yıl 39'a yükseldiğini vurguladı. Belediye olarak sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Uzun, gençlerin sportif faaliyetlere katılımının önemine dikkat çekti ve başarıda disiplin, azim ile kararlılığın belirleyici olduğunu kaydetti.

Program, kulüp temsilcilerinin Başkan Adem Uzun'a plaket takdim etmesiyle son buldu. Tören, verilen desteklerin yerel spor altyapısına katkı sağlaması ve amatör sporu güçlendirme hedefiyle düzenlendi.

SİVAS BELEDİYESİ, AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA KENTTE FAALİYET GÖSTEREN 39 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE...

SİVAS BELEDİYESİ, AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA KENTTE FAALİYET GÖSTEREN 39 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE TOPLAM 6 MİLYON 200 BİN LİRA DEĞERİNDE AYNİ VE NAKDİ DESTEKTE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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