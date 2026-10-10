Ünye'de can için sıraya girdiler: hastane personelinden halka kan çağrısı

Ünye'de 52 ünite hedefli kan bağışı kampanyası

Ünye Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanya, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır" sloganı ile hastane bahçesine konuşlandırılan bağış aracı önünde yoğun ilgi gördü. Hastane personeli, hasta yakınları ve çevre halkı hayat kurtarmak için sıraya girdi.

kampanyanın işleyişi:

Ünye Devlet Hastanesi ile Türk Kızılay'ın ortak organize ettiği etkinlikte, mobil bağış aracı hastane önünde konumlandırıldı. Kampanyada hedeflenen sembolik rakam 52 ünite kan olarak belirlendi. Sağlık çalışanları ve vatandaşların katılımı ile kampanya gün boyu sürdü.

başhekim dündar'ın değerlendirmesi:

Başhekim Dr. Yılmaz Dündar, kampanyanın önemine dikkat çekerek hastanede gerçekleştirilen cerrahi operasyonlarda ve yaralanmalı trafik kazalarında kan tedarikinin hayati olduğunu vurguladı: "Özellikle hastanemizde gerçekleştirilen mide ve bağırsak ameliyatı gibi ciddi cerrahi operasyonlarda, kanamalı vakalarda, diyaliz hastalarında ve ortopedik işlemlerde kan tedariki hayati bir ihtiyaçtır. Ayrıca hastanemizin ana karayolu üzerinde bulunması nedeniyle sıkça karşılaştığımız yaralanmalı trafik kazalarında da ciddi miktarda kana ihtiyaç duyulmaktadır"

Dündar, sağlık çalışanlarının duyarlılığına değinerek "Şu an hastane personelimiz de kampanyaya çok ciddi bir destek veriyor. Aralarında 20 ila 40 kez kan bağışında bulunmuş tecrübeli bağışçılarımız var; başta onlar olmak üzere katkı sağlayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Son olarak tüm vatandaşlara çağrı yapan Başhekim, "'Bir kan, bir candır' anlayışıyla herkesi hastanemizdeki kan bağışı noktasına bekliyoruz. İnşallah bugün en az 52 ünite kan bağışına ulaşarak Ordu’muzun plaka kodunu yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

ÜNYE DEVLET HASTANESİ İLE TÜRK KIZILAY İŞ BİRLİĞİNDE HASTANE BAHÇESİNE KONUMLANDIRILAN KAN BAĞIŞI ARACINDA HEM SAĞLIK ÇALIŞANLARI HEM DE HASTA YAKINLARI HAYAT KURTARMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ. KAMPANYADA HEDEFLENEN SEMBOLİK RAKAM İSE ORDU'NUN PLAKA KODU OLAN 52 ÜNİTE OLARAK BELİRLENDİ.