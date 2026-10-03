Riskli gebeliklerde sağlığı koruyan yaklaşım: erken tanı ve kişiye özel takip

Riskli gebeliklerde erken tanı ve yakın izlemin önemi

Liv Hospital Ulus Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Miraç Özalp riskli gebeliklerde temel hedefin anne ve bebeğe yönelik olası riskleri erken dönemde saptamak ve yönetmek olduğunu belirtti. Her gebeliğin kendine özgü olduğunu, bazı durumlarda ise daha sık ve ayrıntılı takibin gerektiğini söyledi.

Hangi gebelikler risk grubuna giriyor:

Anne adayında gebelik öncesinde mevcut olan hipertansiyon, diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları gibi kronik sorunlar; gebelik sırasında gelişen komplikasyonlar; ileri anne yaşı; çoğul gebelikler; önceki gebeliklerde yaşanan ciddi problemler veya bebeğin gelişimi ve yapısına ilişkin saptanan bazı bulgular gebeliğin riskli kabul edilmesine neden olabiliyor. Özalp, riskli tanımının gebeliğin mutlaka olumsuz sonuçlanacağı anlamına gelmediğini, amaçlarının riskleri doğru belirlemek ve gebeliği en güvenli şekilde sürdürmek olduğunu bildirdi.

Takibin odaklandığı noktalar:

Risk yönetiminde öncelik, olası sorunların erken dönemde fark edilmesidir. Bu kapsamda periyodik ultrason değerlendirmeleri, gerekli tarama testleri ile anne adayının tansiyon, kan şekeri ve diğer sağlık göstergelerinin düzenli izlenmesi büyük önem taşıyor. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bebeğin büyüme ve gelişimi ile gerektiğinde plasental dolaşım değerlendirmeleri takip sürecinin ayrılmaz parçaları olarak öne çıkıyor.

Özalp, özellikle preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), gebelik şekeri, erken doğum riski ve bebeğin gelişme geriliği gibi durumlarda yakın izlemin önem kazandığını vurguladı ve bu koşullarda takip sıklığının artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Perinatoloji ve kadın doğum iş birliği:

Riskli veya risk açısından kuşkulu gebeliklerin perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özalp, perinatoloji değerlendirmesinin anne ve bebeğe ait risklerin ayrıntılı şekilde ortaya konmasına, bebeğin gelişiminin daha yakından izlenmesine ve gerektiğinde doğum zamanlamasının doğru planlanmasına katkı sağladığını açıkladı. İhtiyaç halinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile perinatoloji uzmanının birlikte yürüttüğü takip yaklaşımının anne-bebek sağlığı açısından faydalı olduğu belirtildi.

Son olarak Özalp, riskli gebeliklerde amaçlarının anne adaylarını endişelendirmek değil, mevcut riskleri doğru şekilde belirleyip yönetmek olduğunu; bu nedenle takip planlarının kişiye özel olarak oluşturulması ve önerilen değerlendirmelerin aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

DOÇ. DR. MİRAÇ ÖZALP