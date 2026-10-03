Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Riskli gebeliklerde sağlığı koruyan yaklaşım: erken tanı ve kişiye özel takip

Doç. Dr. Miraç Özalp, riskli gebeliklerde erken tanı, düzenli takip ve perinatoloji iş birliğinin anne ile bebek sağlığını korumada kritik olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Riskli gebeliklerde sağlığı koruyan yaklaşım: erken tanı ve kişiye özel takip

Riskli gebeliklerde erken tanı ve yakın izlemin önemi

Liv Hospital Ulus Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Miraç Özalp riskli gebeliklerde temel hedefin anne ve bebeğe yönelik olası riskleri erken dönemde saptamak ve yönetmek olduğunu belirtti. Her gebeliğin kendine özgü olduğunu, bazı durumlarda ise daha sık ve ayrıntılı takibin gerektiğini söyledi.

Hangi gebelikler risk grubuna giriyor:

Anne adayında gebelik öncesinde mevcut olan hipertansiyon, diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları gibi kronik sorunlar; gebelik sırasında gelişen komplikasyonlar; ileri anne yaşı; çoğul gebelikler; önceki gebeliklerde yaşanan ciddi problemler veya bebeğin gelişimi ve yapısına ilişkin saptanan bazı bulgular gebeliğin riskli kabul edilmesine neden olabiliyor. Özalp, riskli tanımının gebeliğin mutlaka olumsuz sonuçlanacağı anlamına gelmediğini, amaçlarının riskleri doğru belirlemek ve gebeliği en güvenli şekilde sürdürmek olduğunu bildirdi.

Takibin odaklandığı noktalar:

Risk yönetiminde öncelik, olası sorunların erken dönemde fark edilmesidir. Bu kapsamda periyodik ultrason değerlendirmeleri, gerekli tarama testleri ile anne adayının tansiyon, kan şekeri ve diğer sağlık göstergelerinin düzenli izlenmesi büyük önem taşıyor. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bebeğin büyüme ve gelişimi ile gerektiğinde plasental dolaşım değerlendirmeleri takip sürecinin ayrılmaz parçaları olarak öne çıkıyor.

Özalp, özellikle preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), gebelik şekeri, erken doğum riski ve bebeğin gelişme geriliği gibi durumlarda yakın izlemin önem kazandığını vurguladı ve bu koşullarda takip sıklığının artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Perinatoloji ve kadın doğum iş birliği:

Riskli veya risk açısından kuşkulu gebeliklerin perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özalp, perinatoloji değerlendirmesinin anne ve bebeğe ait risklerin ayrıntılı şekilde ortaya konmasına, bebeğin gelişiminin daha yakından izlenmesine ve gerektiğinde doğum zamanlamasının doğru planlanmasına katkı sağladığını açıkladı. İhtiyaç halinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile perinatoloji uzmanının birlikte yürüttüğü takip yaklaşımının anne-bebek sağlığı açısından faydalı olduğu belirtildi.

Son olarak Özalp, riskli gebeliklerde amaçlarının anne adaylarını endişelendirmek değil, mevcut riskleri doğru şekilde belirleyip yönetmek olduğunu; bu nedenle takip planlarının kişiye özel olarak oluşturulması ve önerilen değerlendirmelerin aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

DOÇ. DR. MİRAÇ ÖZALP

DOÇ. DR. MİRAÇ ÖZALP

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Korkuteli'ne çevre dostu çiftçi kartı ve 11 bin ton asfalt desteği
images

Yalova OSB'ye karakol: sanayi bölgesinde güvenlik altyapısı güçlendirildi
images

Ayasofya'nın kubbesi gri brandalarla örtüldü, şehir silueti farklılaştı
images

kto organ seçimlerinde yüksek katılım ve çekişme: adaylar birlik çağrısı yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hastane önünde çarpışma: devrilen araçtan sürücü yara almadan çıktı

İstanbul'da depo zinciri çöktü: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirildi

Bafra'da 600 traktörle 4 kilometrelik uyarı konvoyu: çeltik alım fiyatı beklentisi

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi