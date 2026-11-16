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Romanya açıklarında saldırıya uğrayan EVIAPETROL V tankeri, yangın söndürüldükten sonra Yeşilköy açıklarına demirledi

Sulina açıklarında saldırıya uğrayan EVIAPETROL V'deki yangın mürettebat tarafından söndürüldü; hasarlı tanker Yeşilköy açıklarına çekilerek demirletildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Romanya açıklarında saldırıya uğrayan EVIAPETROL V tankeri, yangın söndürüldükten sonra Yeşilköy açıklarına demirledi

olayın gelişimi:

Romanya’nın Sulina limanı açıklarında seyir halindeyken kimliği belirsiz bir saldırıya uğrayan Yunan bayraklı EVIAPETROL V adlı tanker, 14 Kasım tarihinde saat 21.10 sıralarında olay yaşandı. Olayın bildirildiği konum, Sulina’nın 4 deniz mili doğu-güneydoğusunda olarak kaydedildi. Saldırının hemen ardından geminin orta kısmında bir patlama ve devamında yangın meydana geldi.

mürettebat müdahalesi:

Patlamanın ardından büyük panik yaşanmasına karşın gemi mürettebatı soğukkanlı davranarak yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü; böylece muhtemel daha büyük bir kazanın önüne geçildi. Olayın saldırı sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi ortaya çıktığı henüz netlik kazanmadı.

geminin rotası ve demirleme:

Yangın söndürüldükten sonra hasarlı tanker boğazı güvenli şekilde geçerek İstanbul sınırlarına getirildi. Gemi, Yeşilköy açıklarındaki park sahasına çekilerek burada demir attı ve gözlem altına alındı. Bu süreçte geminin orta bölümünde oluşan maddi hasarın boyutu dron ile havadan görüntülendi; görüntülerde orta kesimde belirgin yaralanmalar ve hasar izleri görüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve detaylı hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar açıklanan bilgiler, saldırının kaynağı ve fail(ler) hakkında kesin bir veri sunmuyor; yetkililerin incelemeleri devam etmekte.

YUNAN BAYRAKLI &quot;EVIAPETROL V&quot; İSİMLİ TANKER, ROMANYA&#039;NIN SULİNA LİMANI AÇIKLARINDA SEYİR...

YUNAN BAYRAKLI "EVIAPETROL V" İSİMLİ TANKER, ROMANYA'NIN SULİNA LİMANI AÇIKLARINDA SEYİR HALİNDEYKEN KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR SALDIRIYA UĞRADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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