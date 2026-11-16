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Silopi Ortaköy’de menfez çalışmalarıyla köy ulaşımı güçleniyor

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy’de yürütülen menfez çalışmalarını yerinde inceledi; proje, köy yollarında güvenli ve kalıcı ulaşım hedefliyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Silopi Ortaköy’de menfez çalışmalarıyla köy ulaşımı güçleniyor

Silopi'de menfez çalışmaları yerinde incelendi

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy köyünde devam eden menfez inşaatını yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar, Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülüyor ve köylerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacı taşıyor.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Menfezlerin tamamlanmasıyla hedef, köy yollarının su tahliyesini düzenleyerek ulaşımı daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek. Proje, özellikle yağış dönemlerinde oluşabilecek ulaşım kesintilerini en aza indirmeye ve altyapının dayanıklılığını artırmaya odaklanıyor.

saha incelemesinin izleri ve yerel önemi:

Kaymakam Partal'ın incelemesi sırasında yetkililerle yapılan görüşmelerde, işlerin ilerleyişi ve sahadaki koordinasyon ele alındı. Yetkililer çalışmanın planlandığı şekilde sürdüğünü bildirirken, tamamlandığında bölge halkının günlük ulaşımında somut iyileşmeler bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve köy yollarında kesintisiz erişimin sağlanması amaçlanıyor.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ İLÇE KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL, ORTAKÖY’DE DEVAM EDEN MENFEZ ÇALIŞMALARINI...

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇE KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL, ORTAKÖY’DE DEVAM EDEN MENFEZ ÇALIŞMALARINI İNCELEYEREK PROJENİN SON DURUMU HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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