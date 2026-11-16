Osmaniye'de KGYS ve dronla kayda alınan kavşak ihlalleri trafik güvenliğini tehlikeye attı

Denetim uygulaması:

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kavşaklarda trafik güvenliğini sağlamak ve trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla KGYS kameraları ve dron desteğiyle kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, ekipler kavşaklarda meydana gelen kural ihlallerini izleyerek kayıt altına aldı.

Kayda yansıyan ihlaller ve sonuçları:

Kameralara ve drona yansıyan görüntülerde; araçların sağından geçilmesi, kavşaklarda duraklama ve park edilmesi, hatalı sollama ile kavşağa yaklaşırken hızın azaltılmaması gibi kural ihlalleri net şekilde görüldü. Bu ihlallerin bazıları doğrudan trafik kazalarına sebep oldu ve kazalar saniye saniye belgelendi.

Yaptırım ve bilgilendirme:

Denetimler sonucu trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü açıklamasında sürücüler, şerit izleme, şerit değiştirme ve sollama kurallarına uymaları yönünde uyarıldı ve benzer ihlallerin azaltılmasına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

OSMANİYE'DE TRAFİK İHLALLERİ KGYS KAMERALARI VE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ