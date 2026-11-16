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Duran: Filistin'de yaşananlar tek bir güne indirgenemez

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin'de zulmün 7 Ekim 2023'te başlamadığını; yerinden etmeler, saldırılar ve dezenformasyonun sürdüğünü söyledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Merve Çelik

Duran: Filistin'de yaşananlar tek bir güne indirgenemez

Duran'ın paneldeki vurguları:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından İletişim Başkanlığında düzenlenen "İsrail’in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon" panelinde konuştu. Açılışta Filistin Devleti’nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Duran, Türkiye'nin 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Gazze ve insanlık dramı:

Duran, İsrail’in 1948'den bu yana devam eden uygulamalarını insanlığın geldiği noktaya ilişkin bir hayal kırıklığı olarak niteledi ve son dönemde Gazze'de yaşananları "büyük bir zulmün özeti" diye tanımladı. Siyonist yerleşim politikaları, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleler ile Filistinlilerin evlerinin gasp edilmesi gibi uygulamaların yıllardır sürdüğünü vurguladı.

Konuşmasında sivilleri hedef alan saldırılara dikkat çeken Duran, "Filistin topraklarında hiçbir şey 7 Ekim’de başlamadı" diyerek o tarihin milat ilan edilmesinin İsrail’in algı operasyonlarına kapılmak olacağını söyledi. Ayrıca, Gazze'de taş üstünde taş kalmadığını; binlerce masumun öldüğünü ve yakın zamanda Nasser Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısının ateşkese aykırı bir örnek olduğunu belirtti.

Duran, İsrail saldırılarında katledilen sivillerin sayısının 74 bini aştığını, 11 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ise İsrail'in 1.600’den fazla Filistinliyi katlettiğini ve 5 bini aşkın kişinin yaralandığını söyledi. Gazze'de görev yapan basın mensuplarından da ağır kayıplar verildiğini; 260'tan fazla basın mensubunın görevleri nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Dezenformasyonla mücadele ve uluslararası tepki:

Duran, günümüzde çatışmanın sadece sahada değil, zihinlerde ve ekranlarda da sürdüğünü; küresel ölçekte bir sansür ve dezenformasyon dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. İfade özgürlüğünü savunan bazı ülkelerde bile Filistin lehine ses çıkaran akademisyenlerin, öğrencilerin ve aydınların hedef gösterildiğini, küresel medya ve sosyal platformların algoritmalar yoluyla Filistin'e dair içerikleri kararttığını ifade etti.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin çalışmalarına değinen Duran, merkez tarafından yayımlanan Filistin Özel Bültenleriyle İsrail kaynaklı propagandaların veri analizi, uydu görüntüleri ve dijital adli incelemelerle çürütüldüğünü söyledi. Bugüne kadar 250’den fazla manipülatif iddianın ifşa edildiğini, panel kapsamında düzenlenen sergide 30 fotoğraf karesi ve 15 dezenformasyon örneği paylaşıldığını belirtti.

Son olarak Duran, uluslararası kamuoyunda İsrail'in inşa ettiği algı duvarlarının yıkılmaya başlandığını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı'nın gayretleri sayesinde Gazze'nin son dönemde dünya gündeminde üst sıralarda yer aldığını söyledi.

İletişim Başkanı Duran: &quot;Filistin topraklarında hiçbir şey 7 Ekim’de başlamadı&quot;

İletişim Başkanı Duran: "Filistin topraklarında hiçbir şey 7 Ekim’de başlamadı"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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