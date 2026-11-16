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Kıbrıs gazisi Derviş Usluol için İslahiye'de tören: 76 yaşında veda

İslahiye'de yaşayan 76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, Sıdıka Tayyar Camii'nde kılınan cenaze namazı ve resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kıbrıs gazisi Derviş Usluol için İslahiye'de tören: 76 yaşında veda

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Usluol için ilçede düzenlenen tören, resmi protokolün ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören ayrıntıları:

Cenaze namazı, Sıdıka Tayyar Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Namazın ardından düzenlenen resmi tören kapsamında askerî yetkililer ve ilçe protokolü hazır bulundu; törene çok sayıda vatandaş da katıldı. Tören boyunca gazinin ailesine ve yakınlarına taziyeler iletildi.

Toprağa verilmesi ve katılımcılar:

Resmi törenin tamamlanmasının ardından Usluol'un cenazesi İslahiye Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Usluol ailesi, yakınları, ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katılarak son görevlerini yerine getirdi. İlçede düzenlenen tören, dualar ve saygı duruşuyla son buldu.

DERVİŞ USLUOL İÇİN İSLAHİYE İLÇESİ SIDIKA TAYYAR CAMİİ&#039;NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI...

DERVİŞ USLUOL İÇİN İSLAHİYE İLÇESİ SIDIKA TAYYAR CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI KILINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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