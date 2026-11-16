Afyonkarahisar'da 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı

gelişmeler:

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri, çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan A.E. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

takip ve yakalama:

Edinilen bilgilere göre, yapılan takip sonucu A.E. kent merkezinde tespit edilerek gözaltına alındı. Operasyon güvenlik birimleri tarafından koordine edildi ve şüphelinin yakalanmasına yönelik adımlar titizlikle uygulandı.

adli süreç ve tutuklama:

Şüpheli, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından verilen 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası nedeniyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan A.E. cezaevine gönderildi.

Bir çok suçtan 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı