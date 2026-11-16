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Ayvalık'ta minibüs denize düştü; sürücü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi, 10 yolcu sağ kurtarıldı

Ayvalık'ta 10 BT 035 plakalı minibüsün sürücüsü Batuhan Yılmaz'ın kalp kriziyle aracın denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi; 10 yolcu sağ kurtarıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayvalık'ta minibüs denize düştü; sürücü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi, 10 yolcu sağ kurtarıldı

Ayvalık'ta minibüs denize düştü; sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsü Batuhan Yılmaz direksiyon başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kontrolü kaybetti ve araç denize düştü. Olayın ardından yapılan müdahalelerle minibüste bulunan yolcular sudan çıkarıldı, sürücü ise kurtarılamadı.

kazanın seyri:

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, minibüs sürücüsünün araç kullanırken kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldi. Araç karayolundan denize düştü; olay anına ilişkin daha ayrıntılı bilgi valilik duyurusunda paylaşıldı. Kazanın oluş biçimi ve sürücünün sağlık durumu açıklamada öne çıkan unsurlar oldu.

müdahale ve yolcuların durumu:

Olay yerine intikal eden ekipler ile vatandaşların müdahalesi sonucu minibüste bulunan toplam 10 yolcu (bunlardan 1'i çocuk) sağ olarak sudan çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nin 3 araç ve 8 personel ile müdahale ettiği belirtildi. Yetkililer, kurtarılan yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Valilik duyurusunda, minibüsün sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu aracın denize düştüğü ve sürücünün vefat ettiği ifade edilerek, yolcuların sağ olarak çıkarıldığı kamuoyuna duyuruldu. Olayla ilgili resmi süreç ve soruşturma çalışmalarının ilgili birimlerce yürütüldüğü kaydedildi.

BALIKESİR VALİLİĞİ, AYVALIK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN DENİZE DÜŞEN 10 BT 035 PLAKALI YOLCU...

BALIKESİR VALİLİĞİ, AYVALIK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN DENİZE DÜŞEN 10 BT 035 PLAKALI YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ BATUHAN YILMAZ’IN DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRMESİ SONUCU KAZANIN MEYDANA GELDİĞİNİ VE ŞOFÖRÜN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI. ARAÇTA BULUNAN 1’İ ÇOCUK 10 YOLCUNUN İSE SAĞ OLARAK DENİZDEN ÇIKARILDIĞI VE HAYATİ TEHLİKELERİNİN BULUNMADIĞI BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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