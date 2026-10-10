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Ruh sağlığı yalnızca bireysel çaba ile açıklanamaz: toplumun ortak sorumluluğu

Prof. Dr. İbrahim Taymur, ruh sağlığının genetik, çocukluk deneyimleri, ekonomik koşullar ve hizmet erişimi gibi etkenlerle şekillendiğini söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ruh sağlığı yalnızca bireysel çaba ile açıklanamaz: toplumun ortak sorumluluğu

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü değerlendirmesi

Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Taymur, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında ruh sağlığının yalnızca bireysel özelliklerle açıklanamayacağını vurguladı. Taymur, ruh sağlığının biyolojik yatkınlıklar, kişisel deneyimler ve toplumsal şartların etkileşimiyle şekillendiğini belirterek koruyucu çalışmaların tedavi hizmetlerinin ötesine geçmesi gerektiğini söyledi.

Ruh sağlığını etkileyen çok yönlü faktörler:

Taymur, ruh sağlığının kişinin duygularını yönetebilmesi, güçlüklerle baş edebilmesi, ilişkilerini sürdürebilmesi ve günlük yaşama katılabilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu aktardı. Buna karşılık, bireyin içinde bulunduğu yaşam koşullarının da belirleyici olduğuna dikkat çekti. Özellikle uzun süreli işsizlik, ekonomik güçlükler, güvensiz barınma şartları, ayrımcılık ve şiddet gibi etkenlerin ruhsal zorlanmaya yol açabileceğini belirtti ve "Ruh sağlığını yalnızca bireyin sorumluluğu olarak göremeyiz" ifadesini kullandı.

Çocukluk döneminin ruh sağlığının gelişimindeki rolüne değinen Taymur, güvenli aile ortamı, destekleyici ilişkiler ve çocuğun kabul edilme hissinin koruyucu etkenler olduğunu söyledi. İhmal, istismar, zorbalık, sürekli baskı ve dışlanmanın çocukların ruhsal iyilik hâlini olumsuz etkileyebileceğini belirterek erken dönemde sunulan desteğin önemini vurguladı. Taymur, "Çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimler kişinin geleceğini kaçınılmaz biçimde belirlemez" diyerek güvenilir yetişkinlerin, öğretmenlerin ve gerektiğinde profesyonel yardımın koruyucu rolünü hatırlattı.

Koruyucu yaklaşım ve erişilebilir hizmetler:

Ruh sağlığını desteklemek için bireysel baş etme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra insanların güvenli ve destekleyici yaşam şartlarına sahip olmasının gerekliliğine işaret eden Taymur; eğitim imkânlarının güçlendirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının koruyucu yaklaşımlar arasında olduğunu belirtti. Ayrıca, ruhsal sorunların erken fark edilmesinin ve ihtiyaç duyan kişilerin uygun desteğe ulaşmasının önemine değindi.

Taymur, koruyucu çalışmaların örnekleri olarak okullarda zorbalıkla mücadeleyi, işyerlerinde aşırı stresin azaltılmasını, ruh sağlığı konusunda doğru bilgilendirmeyi ve psikolojik destek hizmetlerinin erişilebilir hâle getirilmesini sıraladı. Bu çalışmaların farklı kurumların iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı ve ruhsal sorunların tamamını önlemenin her zaman mümkün olmayabileceğini, ancak riskleri azaltmanın, sorunları erken fark etmenin ve kişilerin zamanında destek almasını sağlamanın mümkün olduğunu söyledi.

Toplumda hâlâ süregelen önyargılar ve kullanılan dilin yardım arama davranışını etkilediğine dikkat çeken Taymur, ruhsal sıkıntı yaşayan kişilerin yargılanmadan dinlenmesi ve küçümsenmeden profesyonel desteğe yönlendirilmesinin önemini aktardı. Ruh sağlığını değerlendirirken yalnızca biyolojik süreçlere odaklanmanın yetersiz kaldığını belirterek bütüncül bir yaklaşım çağrısı yaptı.

Son olarak Taymur, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve destekleyici sosyal ilişkilerin ruhsal iyilik hâline katkı sağladığını; ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını, bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar, nitelikli sağlık hizmetleri, güvenli yaşam alanları ve toplumsal dayanışma gibi bileşenlerin bir arada ele alınması gerektiğini vurguladı. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün yalnızca farkındalık için değil, yıl boyunca sürecek somut adımların planlanması için bir fırsat olması gerektiğini belirtti.

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN PSİKİYATRİ UZMANI PROF. DR....

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN PSİKİYATRİ UZMANI PROF. DR. İBRAHİM TAYMUR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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