Rüzgârın etkili olduğu anız yangını Bolvadin'de sürücülere güç anlar yaşattı

olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Bolvadin - Çay karayolu üzerindeki Bolvadin Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarındaki anız alanında yangın çıktı. Vatandaşların alevleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; alanda etkili olan rüzgârın alevlerin yayılma riskini artırdığı bildirildi. Gözlemler, alevlerin kısa sürede yol kenarına yayılarak geçiş yapan araçlar için görüş ve manevra zorluğu oluşturduğunu gösterdi.

müdahale ve etkileri:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Bolvadin Belediyesi İtfaiye ekipleri, rüzgârın da etkisini hesaba katarak alevlere hızlı müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın, çevredeki yapılara ve geniş tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

Sürücüler, zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi ve ilerlemede yaşanan aksaklıklar nedeniyle zor anlar yaşadı; bazı araçların yavaşlamak veya emniyetli duraklama yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Olay sırasında can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için yol kenarlarındaki anız ve atıkların kontrolü konusunda uyarılarda bulundu ve vatandaşlardan yangın ihbarı halinde ekipleri bilgilendirmeleri istendi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE YOL KENARINDA ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINIRKEN, YANGINDAN DOLAYI YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER ZAMAN ZAMAN ZOR ANLAR YAŞADI.