Rüzgârın kapattığı kapı ortaokul öğrencisinin parmağının kopmasına neden oldu

İnegöl'de sınıf kapısında meydana gelen kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan Cerrah Ortaokulu'nda öğleden sonra yaşanan olay, şiddetli lodos nedeniyle sınıf kapısının aniden kapanması ile başladı. Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kapı hızla kapıldığında 13 yaşındaki Recep O. dışarıya çıkmak isterken kapıya sıkıştı ve sol el yüzük parmağı koptu.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerinde sağlık ekipleri çağrıldı ve öğrenciye ilk müdahale okulda yapıldı. Yaralı, kanama kontrolü ve acil müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından daha ileri değerlendirme ve tedavi için hasta, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve güvenlik boyutu:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, rüzgârın etkisiyle kapanan kapıların neden olabildiği ağır yaralanmalara işaret ediyor; benzer kazaların önlenmesi için okul ve kamu binalarında kapıların sabitleme, yavaş kapanma mekanizmaları veya ek güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yetkililerin incelemesi sonucu kazanın ayrıntılarıyla netleşeceği bildirildi.

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