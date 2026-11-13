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Rüzgârın kapattığı kapı ortaokul öğrencisinin parmağının kopmasına neden oldu

Bursa İnegöl'de şiddetli lodos sınıf kapısını hızla kapattı; 13 yaşındaki Recep O. kapıya sıkışarak sol el yüzük parmağını kaybetti, jandarma soruşturuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 20:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rüzgârın kapattığı kapı ortaokul öğrencisinin parmağının kopmasına neden oldu

İnegöl'de sınıf kapısında meydana gelen kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan Cerrah Ortaokulu'nda öğleden sonra yaşanan olay, şiddetli lodos nedeniyle sınıf kapısının aniden kapanması ile başladı. Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kapı hızla kapıldığında 13 yaşındaki Recep O. dışarıya çıkmak isterken kapıya sıkıştı ve sol el yüzük parmağı koptu.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerinde sağlık ekipleri çağrıldı ve öğrenciye ilk müdahale okulda yapıldı. Yaralı, kanama kontrolü ve acil müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından daha ileri değerlendirme ve tedavi için hasta, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve güvenlik boyutu:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, rüzgârın etkisiyle kapanan kapıların neden olabildiği ağır yaralanmalara işaret ediyor; benzer kazaların önlenmesi için okul ve kamu binalarında kapıların sabitleme, yavaş kapanma mekanizmaları veya ek güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yetkililerin incelemesi sonucu kazanın ayrıntılarıyla netleşeceği bildirildi.

RÜZGARLI HAVADA HIZLA KAPANAN KAPI, ÖĞRENCİNİN PARMAĞINI KOPARDI

RÜZGARLI HAVADA HIZLA KAPANAN KAPI, ÖĞRENCİNİN PARMAĞINI KOPARDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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