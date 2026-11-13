Umut Yılmaz döneminde Şehitkamil'de 42 hizmet aynı anda hayata geçirildi

Tören ve katılımcılar:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından gerçekleştirilen toplam 42 projenin açılış ve temel atma töreni Karşıyaka Sosyal Kompleksi'nde yapıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Mehmet Mustafa Gürban, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışlar dualarla yapılırken, aynı anda yeni projelerin temelleri de atıldı.

Demir'in değerlendirmesi:

Mustafa Demir törende Gaziantep'in tarihî ve kültürel değerlerine vurgu yaparak, projelerin şehir için taşıdığı öneme dikkat çekti. Demir, Yılmaz'ın projeleri hayata geçirirken önceki belediye başkanlarını anmasının vefa ve erdem örneği olduğunu ifade etti. Belediyecilik anlayışının 1994'ten bu yana değiştiğini belirten Demir, AK Parti'nin insan merkezli hizmet modelinin yerel yönetimlerde güçlü bir koordinasyonla sonuç verdiğini söyledi.

Demir, Şehitkamil'deki dönüşümün örnek olduğunu belirterek, ilçedeki alanların kamulaştırılarak halkın kullanımına uygun hale getirildiğini vurguladı. Bu yaklaşımın, vatandaşların yürüyerek ulaşabileceği hizmet mekânları oluşturduğunu ve şehrin kendi iç dinamiklerini ortaya çıkardığını ifade etti.

Umut Yılmaz'ın mesajı:

Umut Yılmaz törende heyecan ve gurur duyduklarını söyleyerek göreve geldikleri günden bu yana ilçeye değer katacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. İlk planlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 projenin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirmek olduğunu, ancak hava muhalefeti nedeniyle programın ertelendiğini anlattı. Erteleme sürecinde proje sayısını artırdıklarını ve sonuçta 42 projenin aynı tören kapsamında gerçekleştirilmesine karar verdiklerini belirtti.

Yılmaz, yerel yönetimde örnek aldığı isimlerin tecrübesinden faydalandığını belirterek Fatma Şahin, Mehmet Tahmazoğlu ve Rıdvan Fadıloğlu'nun yönlendiriciliğine teşekkür etti. Kendisinin iki buçuk yıldır görevde olduğunu, bu sürecin bir yılı kavga ile, dört ayın bağımsızlıkla geçtiğini, son bir yıldır ise AK Parti ailesiyle birlikte çalıştığını hatırlattı.

Projelerin kapsamı ve sosyal hizmetler:

Törenle açılan ve temel atılan projeler sağlık, eğitim, spor, kültür ve sosyal destek alanlarını kapsıyor. Yılmaz, sosyal belediyecilik uygulamalarının örneklerini sıraladı: uygun fiyatlı baklava satışından elde edilen gelirle Mehmetçik Vakfı'na ev bağışı, et ve tavuk tanzim satış mağazaları aracılığıyla piyasaya müdahale edilmesi, 660 TL'den başlayan et satışları ve bu gelirlerin üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılması planları ön plana çıktı.

Ayrıca Gölbox kafeler aracılığıyla günlük ortalama 17 bin kişinin ağırlandığı; bunun, kentteki uluslararası zincir işletmelerin cirolarında düşüş oluşturduğu belirtildi. İhtiyaç sahibi aileler için yeni sosyal projeler yürütüldüğü, iki düğün salonunun tamamlandığı ve ilk düğünün pazartesi günü düzenleneceği bilgisi paylaşıldı. Bu salonların dar gelirli ailelere ücretsiz hizmet vereceği, gelinlik ve araç desteğinin de hazır olduğu ifade edildi. Yılmaz, ayrıca üç düğün salonu daha yapılacağını belirterek evlenecek çiftlerin yanında olacaklarını söyledi.

Tören sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Fatma Şahin de projeleri tebrik ederek, açılan ve planlanan eserlerin ilçe ihtiyaçlarına cevap verdiğini vurguladılar. Konuşmaların ardından tamamlanan projeler hizmete alınırken, yeni yatırımların temelleri atıldı ve tören dualarla sona erdi.

GAZİANTEP'İN ŞEHİTKAMİL İLÇESİNDE 42 PROJE İÇİN AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI