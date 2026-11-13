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Jandarma akademisi başkanı Yalçınkaya Bursa'da komutanlığı ziyaret etti

Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar'ı ziyaret etti; tören sonrası görüşme yapıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma akademisi başkanı Yalçınkaya Bursa'da komutanlığı ziyaret etti

ziyaretin kapsamı:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar'ı ziyaret etti. Ziyaret, Bursa İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi.

karşılama töreni ve görüşme:

Karşılama töreninin ardından iki komutan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette resmi protokol çerçevesinde karşılama yapıldı ve komutanlar baş başa görüşme yaptı.

Ziyaret, kurumlar arasındaki resmi temas kapsamında gerçekleşti ve her iki tarafın katılımıyla tamamlandı.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANI YALÇINKAYA’DAN BURSA İL JANDARMA KOMUTANI’NA...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANI YALÇINKAYA’DAN BURSA İL JANDARMA KOMUTANI’NA ZİYARET

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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