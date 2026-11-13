geçmiş cinayetlerin aydınlatılmasında yeni adım: 76 dosyada 83 vaka çözüldü

Adalet Bakanlığı, faili meçhul dosyalarda ilerleme kaydetti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişte aydınlatılamayan cinayetlerin üzerinin zamanla örtülmesine izin verilmeyeceğini belirterek, yürütülen çalışmalar sayesinde 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen soruşturmalarda yeni teknolojik imkanlar ve yeniden değerlendirilen deliller ön plana çıktı.

yöntem ve iş birliği:

Bakan Gürlek, çalışmaları Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Cumhuriyet başsavcılıkları, kolluk birimleri ve ilgili ekiplerin iş birliğiyle yürüttüklerini ifade etti. Soruşturmalarda DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

örnek vakalar ve operasyon sonuçları:

Mustafakemalpaşa dosyasında 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Mehmet Arıcan dosyası yeniden incelendi. Bu soruşturmada HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları değerlendirildi; düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişi tutuklandı.

Tatvan dosyasında 2006 yılında yol kenarında başından ateşli silahla vurulmuş halde bulunan kadına ilişkin soruşturmada DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları tekrar ele alındı. Dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca yurt dışında bulunan firari şüpheliye yönelik yakalama ve kırmızı bülten işlemlerinin sürdüğü, maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği açıklandı.

2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu dosyasına ilişkin soruşturmada da önce yapılan adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Kestel'de 2015'te bulunan yanmış insan kemiklerine ilişkin bulgular ışığında düzenlenen operasyonda 12 şüpheliye yönelik işlem yapıldı; 11 kişi gözaltına alındı, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bakan Gürlek, Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Tatvan ve Mustafakemalpaşa İl-İlçe Jandarma Komutanlıkları ve JASAT ekiplerine teşekkür etti. Gürlek, zamanın geçmesinin suçların cezasız kalmasına gerekçe olamayacağını vurgulayarak adaletin tecellisi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Sonuç olarak, yeniden yürütülen soruşturmalar ve modern kriminal yöntemlerin kullanımıyla, yıllardır çözülemeyen bazı dosyalarda somut ilerlemeler sağlandığı ve sorumluların adalet önüne çıkarılması yönünde adımlar atıldığı ifade edildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, "HİÇBİR CİNAYETİN ÜZERİNİN ZAMANLA ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ. 76 DOSYADA 83 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK" DEDİ.