Sabah bastıran sağanak işe gidişi zorlaştırdı, İstanbul'da uyarı sürüyor

Sabah saatlerinde ani yağış günlük akışı etkiledi

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak, işe ve okula gitmek üzere yola çıkanlar için güçlük yarattı. Kent genelinde birçok noktada sokaklar ıslandı, kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Kısa süreli fakat yoğun yağan yağmur nedeniyle trafik akışında da yavaşlamalar gözlendi.

vatandaşların günlük tepkisi:

İşine yetişmeye çalışanlar yanlarında getirdikleri şemsiyelerle korunmaya çalıştı; şemsiyesi olmayanların çoğu yağıştan etkilenmemek için koştu. Toplu taşıma duraklarında bekleyenler ıslanmamak için binaların gazete veya poşet gibi geçici çözümlere başvurdu. Sabah koşuşturmaca nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk ve gecikme yaşandığı gözlendi.

meteorolojiden gelen uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kurumun değerlendirmesine göre yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşlara, gerekli önlemleri almaları, şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları ve trafik ile toplu taşıma durumlarına göre erken çıkmaları tavsiye edildi.

Yetkililer ayrıca su birikintilerine karşı dikkatli olunmasını, düşük görüş mesafesi ve kaygan zemin nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltmalarını istedi. Sabah saatlerindeki yağış, gün içinde kısa süreli olmasına rağmen şehir yaşamında aksamalara neden oldu ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

İSTANBUL’DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, İŞE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI. BAZI VATANDAŞLAR ŞEMSİYELERİYLE YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞIRKEN, BAZILARI İSE YAĞIŞTAN ETKİLENMEMEK İÇİN KOŞARAK İLERLEDİ.