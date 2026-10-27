Van’ın tarihi silüetinde avcı dolunayı

Gece gökyüzünde yükseliş:

Sonbaharın en dikkat çeken gök olaylarından biri olan avcı dolunayı, Van semalarında etkileyici kareler bıraktı. Doğu ufkundan yükselen dolunay, Van Kalesinin surları ve Osmanlı dönemi eseri Hüsrevpaşa Camiinin kubbe ve minarelerinin arkasında turuncu ve kızıl tonlarla gözüktü. Ayın bu dönemde ufka yakınken daha büyük ve sıcak renklerde görünmesi, şehrin tarihi dokusuyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kentte izleyenler ve fotoğrafçılar için anlar:

Akşam saatlerinde birçok noktadan rahatça gözlemlenen dolunay, kent sakinleri ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sundu. Tarihi yapıların silüetiyle aynı planda beliren parlak ay, Van’ın kültürel atmosferine sakin ve etkileyici bir hava kattı. Gözlemciler, ayın rengindeki sıcak tonların özellikle mimari detaylarla oluşturduğu kontrastın altını çizdi.

Yerel halk arasında hasat dolunayından sonraki ilk dolunay olarak bilinen ve eski geleneklerde avcılara ışık tuttuğu rivayet edilen bu evre, Van’da hem doğa olayının estetiğini hem de kentin tarihî kimliğini bir araya getirdi. Gece boyunca ortaya çıkan görüntüler, şehirdeki tarih ve gökyüzü buluşmasının ne denli uyumlu ve etkileyici olabileceğini gösterdi.

SONBAHARIN EN GÖRKEMLİ GÖK OLAYLARINDAN BİRİ OLAN VE HALK ARASINDA "AVCI DOLUNAY" (HUNTER’S MOON) OLARAK BİLİNEN MUAZZAM DOLUNAY, VAN SEMALARINDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. ŞEHRİN SİMGESİ TARİHİ VAN KALESİ VE ASIRLIK HÜSREVPAŞA CAMİİ İLE AYNI KAREDE BULUŞAN DOLUNAY, İZLEYENLERİ ADETA BÜYÜLEDİ.