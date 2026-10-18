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Saburhane'de birlik ve lezzet buluşması: 9. Muğla tarhana festivali 2 bin kişiye ikram etti

Menteşe Saburhane Meydanı'nda düzenlenen 9. Muğla Tarhana Festivali'nde 40 kilogram tarhanadan hazırlanan 2 bin kişilik çorba vatandaşlara ücretsiz sunuldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Saburhane'de birlik ve lezzet buluşması: 9. Muğla tarhana festivali 2 bin kişiye ikram etti

Saburhane meydanı'nda buluşma:

Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından Menteşe ilçesindeki Saburhane Meydanı'nda bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Muğla Tarhana Festivali, yöresel lezzetler, atölyeler ve geleneksel oyunlarla gerçekleştirildi. Festival alanında kurulan stantlarda el emeği ürünler sergilenip satışa sunuldu.

Bando takımının çaldığı marşlar ve şarkılar etkinliğe renk katarken, katılımcılar müzik eşliğinde vakit geçirdi ve bölgesel tatları deneyimleme fırsatı buldu.

Tarhananın hazırlanışı ve ikramı:

Geleneksel yöntemlerle yapılan hazırlıkların ardından yaklaşık 3 saat süren çalışmayla ortaya çıkan 40 kilogram tarhanadan hazırlanan çorba, etkinlik kapsamında 2 bin kişiye ikram edildi. Tarhananın festival boyunca ön plana çıkması, hem lezzet tanıtımı hem de yerel mutfak mirasının aktarımı açısından dikkat çekti.

Festival kapsamında düzenlenen atölyeler, çocuk etkinlikleri ve halk oyunları, tarhananın yanı sıra yöresel kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağladı.

Protokol ziyareti ve programın öne çıkanları:

Etkinliği Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile il protokolü ve siyasi parti temsilcileri ziyaret etti. Protokol üyeleri stantları gezerek sergilenen ürünleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Festival programında mini konserler, çeşitli gösteriler ve yöresel üreticilerin tanıtımı yer aldı; organizasyon, hem yerel ekonomiye destek hem de kültürel mirasın görünür kılınması açısından önemli bir platform oluşturdu.

MUĞLA’DA BU YIL 9’UNCUSU DÜZENLENEN TARHANA FESTİVALİ, SABURHANE MEYDANI’NDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE...

MUĞLA’DA BU YIL 9’UNCUSU DÜZENLENEN TARHANA FESTİVALİ, SABURHANE MEYDANI’NDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. FESTİVALDE 40 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA HAZIRLANAN 2 BİN KİŞİLİK TARHANA ÇORBASI VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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