Safranbolu'da Paşapınarı Caddesi'nde anlık çarpışma: motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

kaza ve görüntü kaydı:

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Paşapınarı Caddesi'nde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yola düştü; olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

yaralanma ve müdahale:

Kazadan etkilenen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, kontrol ve tedavi için Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

inceleme başlatıldı:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı. Kamera görüntüleri ve olay yerindeki bulgular, çarpışmanın nedenlerini belirlemek üzere değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun seyretmesi gerektiğini vurguladı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINCA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.