Dolar 49,4065 +0,08%
Euro 55,1126 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.556,35 +0,48%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 106,06 +0,00%
--°

Sağanak sonrası Nakkaş Deresi taşkını sitenin otoparkını ve bahçesini suyla doldurdu

Küçükçekmece'de etkili sağanak sonucu Nakkaş Deresi yer yer taştı; belediye ekipleri otopark ve site bahçesindeki suları tahliye edip araçları kurtardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:57

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 00:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak sonrası Nakkaş Deresi taşkını sitenin otoparkını ve bahçesini suyla doldurdu

taşkının yaşandığı noktalar:

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Nakkaş Deresi bazı bölgelerde taşarak çevreye zarar verdi. Taşkın, İstasyon Mahallesi sınırlarındaki Rıfat Ilgaz Caddesi ile yakınlardaki bir sitenin otoparkı ve bahçesinde su birikmesine neden oldu.

Olayın ardından bölgeye yönelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, su baskınından etkilenen alanlarda tahliye çalışmalarını sürdürdü ve otoparkta mahsur kalan araçları kurtardı. Belediyenin müdahalesiyle su birikintileri boşaltıldı ve ilçe genelinde olumsuz durumlara karşı çalışma devam ediyor.

site yönetimi ve İSKİ iddiası:

Sitenin yöneticisi Ayhan Çetin, geçmişte yapılan başvurulara karşın sorunun tamamen çözülmediğini belirtti. Çetin, açıklamasında, "Geçmişte biz İSKİ’ye müracaat ettiğimizde İSKİ buradan iki tane baypas bacası açmıştı yağmur sularını engellemek için. Sonra bundan 2 ay kadar önce İSKİ gelip bu bacaları kapattı. Ben o zaman onlara ‘Siz buranın sorunlarını biliyorsunuz. Kapattığınızda yine aynı sorunlar olacak’ dedim. ‘Yok. Sorun olursa biz hemen gelip müdahale edeceğiz’. Maalesef biz İSKİ’ye bir daha da ulaşamadık. Yağmurdan sonra burada bütün binaları su bastı. Rıfat Ilgaz Caddesi burası. Deredeki kapatılan bölge var. Orayı açtıkları zaman sorun komple giderilmiş olacak. Ama İSKİ’ye ulaşamıyoruz. Bir tek Küçükçekmece Belediyesi’nden Allah razı olsun, geldi burada bizim sorunlarımızla ilgilendi. Sabahtan bu yana hep burada bizimle ilgileniyorlar. Yolun bütün kapakları açık. Herhangi bir araç gelirse direkt düşebilir. Tehlikeli bir yer. Dere şu an taşkın" dedi.

Çetin'in ifadeleri, bölgede altyapı düzenlemelerine ilişkin devam eden endişeleri ve kurumlar arası koordinasyon ihtiyacını öne çıkardı. Belediyenin tahliye çalışmaları kısa vadede suyu boşaltsa da site yöneticisi, kalıcı çözüm için İSKİ müdahalesinin tekrar gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE&#039;DE SAĞANAK NEDENİYLE NAKKAŞ DERESİ YER YER TAŞTI. DERENİN TAŞMASI SONUCU SU...

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAĞANAK NEDENİYLE NAKKAŞ DERESİ YER YER TAŞTI. DERENİN TAŞMASI SONUCU SU ALTINDA KALAN SİTENİN BAHÇESİ VE OTOPARKINDAKİ SULAR, KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı
images

Sarıyer'de sağanak hayatı aksattı, Kemerburgaz Caddesi su altında kaldı
images

Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi
images

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı

Kocaeli'de gece sağanağı günlük yaşamı aksattı: sokaklar suyla kaplandı

Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi

Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı