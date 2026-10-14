Sağanak sonrası Nakkaş Deresi taşkını sitenin otoparkını ve bahçesini suyla doldurdu

taşkının yaşandığı noktalar:

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Nakkaş Deresi bazı bölgelerde taşarak çevreye zarar verdi. Taşkın, İstasyon Mahallesi sınırlarındaki Rıfat Ilgaz Caddesi ile yakınlardaki bir sitenin otoparkı ve bahçesinde su birikmesine neden oldu.

Olayın ardından bölgeye yönelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, su baskınından etkilenen alanlarda tahliye çalışmalarını sürdürdü ve otoparkta mahsur kalan araçları kurtardı. Belediyenin müdahalesiyle su birikintileri boşaltıldı ve ilçe genelinde olumsuz durumlara karşı çalışma devam ediyor.

site yönetimi ve İSKİ iddiası:

Sitenin yöneticisi Ayhan Çetin, geçmişte yapılan başvurulara karşın sorunun tamamen çözülmediğini belirtti. Çetin, açıklamasında, "Geçmişte biz İSKİ’ye müracaat ettiğimizde İSKİ buradan iki tane baypas bacası açmıştı yağmur sularını engellemek için. Sonra bundan 2 ay kadar önce İSKİ gelip bu bacaları kapattı. Ben o zaman onlara ‘Siz buranın sorunlarını biliyorsunuz. Kapattığınızda yine aynı sorunlar olacak’ dedim. ‘Yok. Sorun olursa biz hemen gelip müdahale edeceğiz’. Maalesef biz İSKİ’ye bir daha da ulaşamadık. Yağmurdan sonra burada bütün binaları su bastı. Rıfat Ilgaz Caddesi burası. Deredeki kapatılan bölge var. Orayı açtıkları zaman sorun komple giderilmiş olacak. Ama İSKİ’ye ulaşamıyoruz. Bir tek Küçükçekmece Belediyesi’nden Allah razı olsun, geldi burada bizim sorunlarımızla ilgilendi. Sabahtan bu yana hep burada bizimle ilgileniyorlar. Yolun bütün kapakları açık. Herhangi bir araç gelirse direkt düşebilir. Tehlikeli bir yer. Dere şu an taşkın" dedi.

Çetin'in ifadeleri, bölgede altyapı düzenlemelerine ilişkin devam eden endişeleri ve kurumlar arası koordinasyon ihtiyacını öne çıkardı. Belediyenin tahliye çalışmaları kısa vadede suyu boşaltsa da site yöneticisi, kalıcı çözüm için İSKİ müdahalesinin tekrar gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAĞANAK NEDENİYLE NAKKAŞ DERESİ YER YER TAŞTI. DERENİN TAŞMASI SONUCU SU ALTINDA KALAN SİTENİN BAHÇESİ VE OTOPARKINDAKİ SULAR, KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ.