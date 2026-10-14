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Sağanak yaşamı yavaşlattı: Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de trafik yoğunluğu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak, Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde trafik yoğunluğuna yol açtı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sağanak yaşamı yavaşlattı: Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de trafik yoğunluğu

İstanbul'da ulaşımda aksama:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece yönlerinde yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

Sürücüler ne yaşadı:

Yağış nedeniyle yolları kullanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; araçlar normal seyrinden daha yavaş hareket etti ve yolculuk süreleri uzadı.

Görüntüler ve gözlem:

Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi ve yağışın etkisiyle oluşan yığılma görsel olarak kayda geçti. Olay, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından yaşanan etkiler arasında yer aldı.

İstanbul’da yoğun trafik oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul’da yoğun trafik oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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