Aziz Yıldırım'ın stada geliş anı:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un sahasında oynanan karşılaşma öncesinde Aziz Yıldırım yoğun yağış altında stada ulaştı. Müsabakanın başlamasına kısa süre kala aracından inen Yıldırım, sağanak nedeniyle ceketi ile kendisini örterek giriş yaptı.

maç öncesi atmosfer:

Kocaeli'deki sağanak, stada gelen taraftarlar ve yöneticiler için zorlu bir tablo oluşturdu. Fenerbahçe Başkanı için tercih edilen bu pratik önlem, kısa ve dikkat çekici bir görüntü sundu; yağmurun etkisiyle saha çevresinde hareketlilik arttı.

Geliş anı kısa sürdü ancak kameraların önünde kayıt altına alınan kareler, müsabaka öncesi hava koşullarının etkisini gösterdi. Ceketle korunarak yapılan giriş, basit ama beklenmedik bir çözüm olarak göze çarptı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kocaeli'de yoğun yağıştan korunarak stada geldi.