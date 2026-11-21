olay yeri ve yangının çıkışı:

İstanbul'un Şişli ilçesi Yayla Mahallesi Koranti Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında, saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve yoğun duman kısa sürede yükseldi ve çevredeki vatandaşlar endişe yaşadı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun duman ve alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı ve vatandaşların tahliyesini sağladı.

çevre sakinlerinin ifadeleri:

Yusuf Arda Öztürk adlı vatandaş olayı şöyle anlattı: Mahallemizde yangın çıktı. Gaz kaçağı olduğunu söylüyorlar. İtfaiyeler geldi mahallemizi kurtardılar sağ olsunlar. Orada oturan benim arkadaşımın ailesi. Dumanlar gökyüzüne çıktı.

Yetkililer, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı ile yaralanma olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Şişli’de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu