Kutlamalar dünya çapında güneşi izledi:

Yıldız Holding, kuruluşundan bu yana benimsediği Mutlu Et Mutlu Ol anlayışını bu yıl 12’nci kez Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde dünyanın dört bir yanındaki çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte kutladı. Çin’den ABD’ye, güneşin izinde farklı saat dilimlerinde süren etkinlikler, şirketin ortak değerlerini kültürler ötesinde buluşturdu. Her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde düzenlenen gün, ülkelerdeki ofis ve fabrikalarda aynı amaç doğrultusunda çeşitli sosyal fayda ve gönüllülük faaliyetleriyle anıldı.

Çamlıca Kampüsü’ndeki merkezi kutlamalara Yıldız Holding çalışanlarının yanı sıra Ülker Ailesi, iş ve sanat dünyasından isimler, basın mensupları, sendika temsilcileri ve tedarikçiler katıldı. Etkinlikler, şirket içi paydaşlarla dışarıdaki toplum yararına yapılan iş birliklerini aynı gündelik pratiğe bağlayan bir platforma dönüştü.

Farklı coğrafyalarda ortak mutluluk ve toplumsal etki:

Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında düzenlenen faaliyetler, her ülkenin kültürel özelliklerinden ilham alacak şekilde planlandı. Londra’daki Miu Campus’te iyilik için atılan her adımın bağışa dönüştüğü yürüyüşler gerçekleştirildi. Çin’de çalışanlar öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerle özel buluşmalar düzenlerken, Amerika’daki ekipler yerel hastanelerdeki çocuklar için oyuncak kutuları hazırladı. Avustralya’da ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri hazırlanmasına destek verildi; Nijerya’da yerel bir ilkokulun spor programına katkı sağlandı.

Hollanda’daki gönüllülük çalışmaları kapsamında fabrika çevresinde temizlik yapıldı, Romanya’da ise hem ofis içi kültürel etkinlikler hem de gönüllülük faaliyetleri düzenlendi. Bu etkinlikler, Yıldız Holding’in faaliyet gösterdiği ülkelerde geliştirdiği iş birlikleri ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımın somut örneklerini oluşturdu ve mutluluğun birlikte üretildiğini gösterdi.

Uluslararası kültürler arasında paylaşımın önemi:

Farklı coğrafyalarda uygulanan programlar, şirket içi kültürün nasıl küresel bir ortak dile dönüştüğünü ortaya koydu. Her ülkenin etkinlikleri kendi gelenekleriyle harmanlayarak hem yerel ihtiyaçlara cevap verdi hem de küresel bir ortak anlatı geliştirdi. Bu yaklaşım, kurum içi bağlılığı ve dışarıya dönük toplumsal katkıyı aynı eksende güçlendirdi.

Sanat ve dijital enstalasyonla buluşma:

Çamlıca Kampüsü, Mutlu Et Mutlu Ol Günü çerçevesinde sanat programına da ev sahipliği yaptı. Türk çağdaş sanatının isimlerinden Ekrem Yalçındağ "Evinde Hissetmek" sergisiyle kampüste yer aldı; serginin küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu üstlendi. Yalçındağ, sergi kapsamında küratör Levent Çalıkoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşide şu ifadeleri paylaştı:

"Yıldız Holding’in kampüsünde ikinci kez bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyorum. ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışıyla kurguladığımız bu sergide, birbiriyle bağlantılı iki ayrı mekanda ziyaretçilerde farklı duygular uyandıracak bir deneyim sunmayı amaçladık. Sergide, uzun yıllardır üzerinde çalıştığım farklı tür ve dönemlere ait eserlerimden örnekler yer alıyor. Bu eserleri iki mekana yayılan bir seçki içinde bir araya getirerek her birinde ayrı bir atmosfer ve izleme deneyimi oluşturmayı hedefledik. ‘Evinde Hissetmek’ sergisiyle izleyicileri, mekanlar ve eserler aracılığıyla kendi hafıza ve duygularıyla da bağ kurmaya davet etmeyi diliyorum."

Sergide Yalçındağ’ın renk, desen, motif ve tekrar ilişkileri üzerinden kurduğu resim dili ve yıllar içinde oluşturduğu görsel hafıza ziyaretçilere özgün bir keşif sundu. "Evinde Hissetmek" sergisi, 22 Ocak 2027 tarihine dek Yıldız Holding kampüsünde ziyaret edilebilecek.

Bu serginin yanında Çamlıca Kampüsü’nde yer alan "Tarihi Çadır ve Yıldızlar" enstalasyonu, yaklaşık 1900 yılına tarihlenen nadir bir tarihi çadırı çağdaş bir dille yorumladı. Mısırlı seçkinlerin kullanımına tasarlanmış çadırın içine kurulan sanatçı Natalia Stuyk’ın "Yıldızlar" adlı dijital enstalasyonu, LED ekranlardaki videolar ve asılı yıldız figürleriyle ziyaretçilere tarih ve dijitalin kesiştiği bir deneyim sundu.

Kurumsal vizyon ve sürdürülebilir yaklaşım:

Yıldız Holding yönetimi, Mutlu Et Mutlu Ol anlayışını yalnızca bir günlük kutlamanın ötesinde kurumsal faaliyetlerin merkezine koyduklarını vurguladı. Yönetim kurulu temsilcileri, bu felsefenin üretimden toplumsal katkıya kadar geniş bir alana yön verdiğine dikkat çekti.

Murat Ülker etkinlikle ilgili şunları söyledi: "82 yıl önce temelleri atılan Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, bugün dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı buluşturan ortak kültürümüzdür. Her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde, Çin’den ABD’ye uzanan geniş bir coğrafyada bu güzel günü hep birlikte kutluyoruz. Güneşi takip ederek ilerleyen bu mutluluk zincirinde her ülke kendi kültürü ve gelenekleriyle yer alıyor. Hepimizin ortak noktası ise mutluluğu paylaşarak çoğaltmak. Bizim için Mutlu Et Mutlu Ol, yalnızca yılda bir gün hatırladığımız bir değer değil, her gün işimize ve topluma yaklaşımımıza yön veren bir hayat anlayışıdır. Sabri Ülker’den bize miras kalan bu anlayışı bugün böylesine büyük bir aile olarak sürdürmek önemli bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir iftihar vesilesi. Birlikte üreterek, paylaşarak ve iyilik yaparak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz."

Mehmet Tütüncü ise anlayışı kuruluşun temelinde gördüklerini belirterek şöyle konuştu: "Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, kuruluşumuzdan bu yana işimizin merkezinde yer alıyor. Ürettiğimiz ürünlerle tüketicilerimize küçük mutluluklar sunmayı, iş ortaklarımızla birlikte değer üretmeyi önemsiyoruz. Bilim, sanat ve spor başta olmak üzere farklı alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarla da topluma katkı sağlamayı hedefliyoruz. Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde bir araya gelerek kutladığımız bu felsefe, aslında yılın her günü yaptığımız işe yön veriyor. Yıldız Holding olarak bu anlayışla üretmeye, gelişmeye ve topluma fayda sağlayan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Sonuç olarak, Yıldız Holding’in Mutlu Et Mutlu Ol Günü bu yıl da şirket içi bağları güçlendirirken, toplumsal fayda ve sanat aracılığıyla kuruluşun değerlerinin geniş kitlelere taşındığı bir platform işlevi gördü.

Yıldız Holding Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü güneşin izinde tüm dünyadaki ekipleriyle kutladı