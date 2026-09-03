Sağlık turizminde yeni rota: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası'nda

ADÜ'nün Kuşadası adımı:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Kuşadası Yerleşkesi'nde hizmete açtığı Uluslararası Sağlık Turizmi Merkezi ile kentin sağlık turizmi kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Merkezin kuruluş süreci 31 Mayıs 2024 tarihindeki Kuşadası Sağlık Turizmi Birimi Tanıtım Töreni ile ivme kazanırken, merkez fiilen 18 Nisan 2025 tarihinde hizmet vermeye başladı. Açılışın ardından ADÜ, uluslararası hasta erişimi ve koordinasyonunda aktif rol üstleniyor.

Kuşadası, Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olarak lojistik ve konaklama avantajı sunarken, ADÜ'nün akademik ve klinik yapısı bu avantajı sağlık hizmetine dönüştürüyor. Üniversite hastanesinin uzman hekim kadrosu, bilimsel altyapısı ve klinik deneyimi, Kuşadası'nın turizm imkânlarıyla birleşerek Aydın'ı daha görünür bir sağlık destinasyonu haline getirmeyi hedefliyor.

Merkezin görev ve hizmetleri:

Uluslararası Sağlık Turizmi Merkezi, yurt dışından Türkiye'ye sağlık hizmeti almak amacıyla gelecek veya gelmeyi planlayan hastalara ulaşma, uluslararası hasta süreçlerini koordine etme ve sağlık hizmetlerinin uluslararası standartlarda sunulmasını sağlama görevini yürütüyor. Merkez, hasta yönlendirme, randevu yönetimi, tercüme ve lojistik destek gibi çok aşamalı hizmetlerle uluslararası hasta deneyimini bütüncül olarak yönetiyor.

Merkezin faaliyetleri, Azerbaycan, İngiltere, Suudi Arabistan ve İran başta olmak üzere farklı ülkelerle yürütülen iş birlikleri ve tanıtım çalışmalarını da içeriyor. Bu çalışmalar, ADÜ'nün uluslararası sağlık vizyonunun temel taşlarından biri olarak konumlanıyor ve kurumun yurtdışı erişimini genişletmeye hizmet ediyor.

Diş hekimliği ve akademik entegrasyon:

Diş Hekimliği Fakültesi, ADÜ'nün sağlık turizmi yapılanmasında öncelikli alanlardan birini oluşturuyor. Fakültenin bilimsel ve teknolojik altyapısı, uzman akademik kadrosu ile klinik uygulama imkânları; ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin uluslararası hastalara sunulmasını mümkün kılıyor. Tanı, tedavi ve uygulamalardaki çeşitlilik, ADÜ'nün hizmet yelpazesini genişletirken Aydın'ın sağlık turizmi kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Üniversitenin tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri ve turizm disiplinlerinin aynı ekosistemde buluşması; eğitim, araştırma, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve klinik uygulama boyutlarında da sağlık turizmini geliştirme potansiyeli taşıyor. Bu bütünleşik yaklaşım, sadece hizmet sunumunu değil aynı zamanda sektörel sürdürülebilirliği ve kaliteyi de hedefliyor.

Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin sağlık turizmini uluslararasılaşma stratejisinin önemli bir ayağı olarak gördüğünü vurguluyor: "Aydın'ın turizm potansiyelini üniversitemizin bilimsel ve sağlık alanındaki gücüyle birleştirerek kentimizi sağlık turizminde de uluslararası ölçekte öne çıkan merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Kuşadası'ndaki Uluslararası Sağlık Turizmi Merkezimiz bu vizyonumuzun önemli bir göstergesidir."

ADÜ, Kuşadası üzerinden uluslararası hastalara ulaşmayı, Aydın'ı hem turistik hem de sağlık hizmetleri açısından tercih edilen bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyor. Merkezin aktif çalışmasıyla kent ekonomisine, turizmine ve marka değerine katkı sağlanması hedefleniyor.

ADÜ, KUŞADASI’NDA SAĞLIK TURİZMİNE GÜÇ KATIYOR