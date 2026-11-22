Genel kurul sonucu ve ilk değerlendirme:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, tek aday olarak giren Ali Osman Avşar başkanlığa seçildi. Toplantı, Kocatepe Kültür Merkezi’nde yapıldı ve kurul üyelerinin katılımı ile tamamlandı.

Genel kurulda kulübün mali ve idari durumu üzerine sunulan raporlar ele alındı; yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Bu sürecin ardından gerçekleştirilen açık oylamada Avşar, kırmızı-siyahlı camianın yeni başkanı oldu.

Seçim süreci ve oy yöntemi:

Olağanüstü seçimli genel kurul, tek adayla sürdü; bu bağlamda seçimin belirleyici unsuru açık oy uygulaması oldu. Yapılan oylamada, üyelerin tercihiyle Ali Osman Avşar göreve getirildi ve böylece Arda Çakmak döneminin ardından kulübün yönetimi değişmiş oldu.

Geleceğe yönelik beklentiler:

Yeni başkanın seçilmesi, yönetimde istikrar ve yeni yönetsel adımlar beklentisini beraberinde getiriyor. Kulüp organlarının ibra edilmesi ve tek adaylı seçim sonucu, önümüzdeki dönemde yönetimin programını hayata geçirme iradesinin göstergesi olarak değerlendirilecek.

Gençlerbirliği camiası, seçilen yönetimin kulübün sportif ve idari hedeflerine odaklanmasını, üyelerle iletişimi sürdürmesini ve kulübün rekabetçi yapısını güçlendirmesini bekliyor. Ali Osman Avşar'ın önümüzdeki süreçte atacağı adımlar, kulübün yeni dönem performansını şekillendirecek.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULDA BAŞKANLIĞA ALİ OSMAN AVŞAR SEÇİLDİ.