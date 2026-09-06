Sahada sosyal hizmet: Diyarbakır'da mobil araç 10 binden fazla kişiye rehberlik sundu

Mobil sosyal hizmet merkezi Diyarbakır sokaklarında

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Mobil Sosyal Hizmet Merkezi" aracı, Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda stant açarak vatandaşlarla doğrudan temas kurdu. Kurum personeli, vatandaşları kurumdan alınabilecek hizmetler hakkında bilgilendirdi ve semt pazarında broşür dağıtımı yaptı.

saha etkinlikleri ve bilgilendirme:

Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla yürütülen saha çalışmaları kapsamında vatandaşlara; rehberlik, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunuldu. Çalışmalar özellikle aile, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli bireylere yönelik programları kapsıyor. Evlenecek gençlere sağlanan desteklerin tanıtımı için Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ve Bakanlığın sunduğu aile danışmanlığı, sosyal uyum danışmanlığı, aile eğitim programı ile Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

erişim, hedef kitle ve yol haritası:

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, bakanlığın arz odaklı, yerinde hizmet yaklaşımıyla ilin merkezinden kırsalına kadar saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Çeçen, mobil aracın ihtiyaçları yerinde tespit edip uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirdiğini; ayrıca bilgilendirici afiş ve broşürlerle farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

Yetkili, "Temel amacımız sosyal hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek, ihtiyacı yerinde görmek ve vatandaşlarımıza doğru hizmeti doğru zamanda en kısa şekilde ulaştırmak" diyerek çalışmaların hedefini özetledi. Çeçen, bugüne kadar gerçekleştirilen rehberlik çalışmalarında 10 binden fazla kişiye erişildiğini paylaştı ve il genelinde erişimi kolaylaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kurum, saha stantları ve pazar dağıtımlarıyla yerel düzeyde bilgiye erişimi artırmayı, dezavantajlı bölgelerdeki ihtiyaçları tespit edip ilgili hizmetlere yönlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti ve sahada görev alan personele teşekkür etti.

Diyarbakır'da ‘Mobil Sosyal Hizmet Merkezi' aracıyla 10 bin kişiye rehberlik hizmeti verildi