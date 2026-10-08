Sahil güvenlikten Kuşadası açıklarında kaçak göç operasyonu

Aydın açıklarında sahil güvenlik operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında denetimlerini sürdürdü. Ekiplerin tespiti üzerine hareketli olduğu belirlenen bir yelkenli tekne durduruldu ve teknede arama yapıldı.

Teknede tespit ve müdahale:

Yapılan incelemelerde teknede bulunan 10 düzensiz göçmen ile teknenin sorumluları olduğu değerlendirilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen rutin denetimlerin devamı niteliğinde kayda geçti.

göçmenlere ve şüphelilere uygulanan işlemler:

Yakalanan düzensiz göçmenlere ilk müdahale ve gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık kontrollerinin ardından göçmenler, işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e gönderildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise ilgili adli makamlar nezdinde adli işlem başlatıldı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE DURDURULAN TEKNEDE 10 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.