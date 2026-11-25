Sahil kenarındaki boş arazide yangın çıktı

İzmir Narlıdere'de bugün saat 13.00 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yakınlarındaki boş arazide bir yangın meydana geldi. Alana gelişigüzel atılmış çeşitli atıklar ve çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın, çevreyi yoğun dumanla kapladı.

yangının seyri:

Alevlerin yükselmesiyle birlikte gökyüzüne kara dumanlar çıktı ve bu dumanlar kilometrelerce mesafeden görüldü. Bölgeden gelen haberler, yangının atık ve çöplerin birikmesi nedeniyle kolaylıkla yayıldığını gösteriyor.

müdahale ve çevresel etkiler:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Ancak gelişigüzel atılan çöplerin yangın riskini artırdığı ve hava kalitesi ile çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği dikkat çekti. Benzer olayların önlenmesi için atık yönetimi ve vatandaş duyarlılığına yönelik önlemler gerektiği görülüyor.

NARLIDERE'DE ÇÖP VE ATIKLARIN GELİŞİGÜZEL ATILDIĞI BOŞ ALANDA YANGIN ÇIKTI