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Şahinbey'de Üçoklar Mahallesi'nde silahlı saldırı: Enver T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep Şahinbey Üçoklar Mahallesi'nde Enver T., kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede öldü; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şahinbey'de Üçoklar Mahallesi'nde silahlı saldırı: Enver T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olayın gelişimi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. İddiaya göre, Enver T. Mücahit Eşref Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açılmasına maruz kaldı.

ihbar ve ilk müdahale:

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Enver T., hastaneye kaldırıldı.

tıp kurumu ve soruşturma:

Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen Enver T. yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için emniyet birimleri geniş çaplı soruşturma ve çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olay yerinde delil toplama ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, saldırının fail veya faillerinin tespit edilmesi ve adli süreçlerin işletilmesi için yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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