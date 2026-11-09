Sakarya atölyelerinde edebiyattan sinemaya 500 kişilik öğrenme heyecanı

Sakarya büyükşehir akademileri ilk haftasında yoğun ilgi gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Büyükşehir Akademileri, kültür, sanat ve düşünce alanında geniş bir yelpaze sunarak yerel meraklıları bir araya getirdi. Açılan programların ilk haftasında toplamda yaklaşık 500 kişi çeşitli atölye ve derslere katılım gösterdi.

Atölye programı ve katılımcı profili:

Programda yer alan atölyeler arasında Mantık Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Yazarlık Atölyesi, Hüsnü Aşk, Bilim Kurgu Filmlerle Felsefe, Tarih Atölyesi, Mesnevi ve Sinema Atölyesi bulunuyor. Katılımcılar farklı yaş ve ilgi gruplarından geliyor; ortak nokta ise kültür ve sanata dair bilgi edinme ve paylaşma isteği oldu.

Eğitim yaklaşımı ve beklentiler:

Eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen etkileşimli derslerde, katılımcılar sadece dinlemekle kalmayıp tartışma ve fikir alışverişi yoluyla bakış açılarını genişletme imkânı buldu. Atölyeler, yeni bilgiler kazanmanın yanı sıra uygulamalı deneyim ve ağ kurma fırsatı da sağladı. Organizasyon yetkilileri, katılımın sürmesini ve programın ilerleyen haftalarda da ilgi çekmesini hedefliyor.

İlk haftanın ardından programların devamı, farklı konu başlıklarıyla ilerleyerek Sakaryalıların kültür ve sanat üretimine katkı vermeyi amaçlıyor. Katılanlar, atölye içeriklerinin hem teori hem pratik boyutuna vurgu yaparak beklentilerini karşıladığını belirtiyor.

İLK HAFTADA 8 FARKLI AKADEMİDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLERE 500'DEN FARKLI KÜLTÜR VE SANAT MERAKLISI KATILIM GÖSTERDİ.