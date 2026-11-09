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Uşak'ta belediye iş makineleriyle 09.05'e saygı duruşu

Uşak Belediyesi, 10 Kasım'da belediye binası yanındaki alanda iş makineleriyle 09.05'i simgeleyen özel bir düzenleme yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Uşak'ta belediye iş makineleriyle 09.05'e saygı duruşu

Uşak belediyesinden 10 Kasım anması

Uşak Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü kapsamında anlamlı bir anma çalışması gerçekleştirdi. Belediye binasının yanında yer alan alanda yapılan düzenlemeyle 10 Kasım ve Atatürk'ün hayatını kaybettiği 09.05 saatine dikkat çekildi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Belediyeye ait iş makineleri kullanılarak alanda saat 09.05'i simgeleyen özel bir düzenleme yapıldı. Uygulama, görsel olarak saatin önemine vurgu yapacak biçimde planlandı ve alanda kısa süreli hazırlık çalışmaları yürütüldü.

Anlamı ve ifade edilen duygular:

Gerçekleştirilen bu çalışma, Uşak Belediyesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygı, sevgi ve minnet duygularını sembolik bir dille ifade etme amacı taşıdı. 10 Kasım'ın anlam ve önemini yeniden hatırlatan düzenleme, kent yaşamında anma geleneğinin sürdürülmesine katkı sağladı.

Belediye yetkilileri, anma etkinliklerinin ulusal hafızanın canlı tutulması açısından önemine vurgu yaptı ve 09.05 saatine gösterilen özenin, toplumdaki ortak saygı duygusunu yansıttığını belirtti.

UŞAK BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İŞ MAKİNELERİ...

UŞAK BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İŞ MAKİNELERİ KULLANILARAK SAAT 09.05’İ SİMGELEYEN ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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