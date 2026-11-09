Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2555 +0,68%
Bist 11.688,75 +1,80%
Altın Gram 6.673,42 +1,52%
EUR/USD 1,1199 +0,50%
Brent Petrol 93,37 -5,03%
--°

Çınar lifinden tarih hayat buldu: Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya gravür performansı

Düzce Üniversitesi'nde Yusuf Parlak, SEKA Kağıt Müzesi'nde çınar lifinden hazırlanan 1071x1453 mm kağıda Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya uzanan gravür bastı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çınar lifinden tarih hayat buldu: Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya gravür performansı

SEKA Kağıt Müzesi'nde canlı gravür performansı:

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak, SEKA Kağıt Müzesi’nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği canlı gravür baskı performansında "Ayasofya’nın Çınarından Mescid-i Aksa’ya" adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlik, geleneksel tekniklerin tarihî tema ve malzemeyle nasıl bir araya geldiğini gösteren bir çalışma olarak öne çıktı.

Kağıt ve üretim süreci:

Çalışma, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlandı. Eserde kullanılan kağıt, Ayasofya çevresinden elde edilen çınar ağacı liflerinden üretilen el yapımı kağıttır. Bu kağıt, Düzce Üniversitesi Geleneksel Kağıt Atölyesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanmış; malzemesi ve tarihî olguları simgeleyen ölçüleriyle dikkat çekmiştir. Kağıdın genişliği 1071 mm, uzunluğu ise 1453 mm olarak belirlenmiş ve bu boyutların Malazgirt Zaferi ile İstanbul’un fethine gönderme yaptığı belirtildi.

Tarihi anlatı ve teknik ayrıntılar:

SEKA Kağıt Müzesi'nde yapılan canlı gravür baskısında kağıt üzerine Kubbetü's-Sahra, Mescid-i Aksa'nın surları ve Kudüs'ün tarihî mimari dokusu işlendi. Kubbetü's-Sahra'nın kubbesinde ise 22 ayar gerçek altın kullanıldı. Doç. Dr. Yusuf Parlak, bu tür büyük boyutlu el yapımı kağıdın geleneksel yöntemlerle hazırlanmasının hem teknik hem de sanatsal açıdan önemli bir deneyim olduğunu vurguladı ve '1071’den 1453’e uzanan tarihi yolculuğun bir devamı olarak, bu eserin bir gün Kudüs’ün özgürlüğüyle yeni bir anlam kazanmasını temenni ediyorum' dedi.

Müze sergilemesi ve izleyici ilgisi:

Performansı müze ziyaretçileri ve sanatseverler ilgiyle izledi. Çalışma, geleneksel kağıt üretimi ile gravür baskı sanatını tarihî ve kültürel mirasla buluşturarak izleyiciye farklı bir deneyim sundu. Eser, performansın ardından kalıcı olarak SEKA Kağıt Müzesine bırakıldı ve müze koleksiyonunda sergilenmeye başlandı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜM BAŞKANI...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. YUSUF PARLAK, SEKA KAĞIT MÜZESİ’NİN 10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CANLI GRAVÜR BASKI PERFORMANSINDA, AYASOFYA’NIN ÇINARINDAN MESCİD-İ AKSA’YA ADLI ESERİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gigi Türkiye'de Sivas gösterimi öğrencilerde empatiyi öne çıkardı
images

Uşak'ta belediye iş makineleriyle 09.05'e saygı duruşu
images

Gazze’nin hafızasını COP31’e taşıyan dönüş umudu sergisi
images

Sakarya atölyelerinde edebiyattan sinemaya 500 kişilik öğrenme heyecanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

Yeni yönetimle odak hizmete: Edremit'te Metin Aslan görevi devraldı

Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 10 işçi yaşamını yitirdi, arama sürüyor

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor