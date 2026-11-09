Çınar lifinden tarih hayat buldu: Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya gravür performansı

SEKA Kağıt Müzesi'nde canlı gravür performansı:

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak, SEKA Kağıt Müzesi’nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği canlı gravür baskı performansında "Ayasofya’nın Çınarından Mescid-i Aksa’ya" adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlik, geleneksel tekniklerin tarihî tema ve malzemeyle nasıl bir araya geldiğini gösteren bir çalışma olarak öne çıktı.

Kağıt ve üretim süreci:

Çalışma, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlandı. Eserde kullanılan kağıt, Ayasofya çevresinden elde edilen çınar ağacı liflerinden üretilen el yapımı kağıttır. Bu kağıt, Düzce Üniversitesi Geleneksel Kağıt Atölyesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanmış; malzemesi ve tarihî olguları simgeleyen ölçüleriyle dikkat çekmiştir. Kağıdın genişliği 1071 mm, uzunluğu ise 1453 mm olarak belirlenmiş ve bu boyutların Malazgirt Zaferi ile İstanbul’un fethine gönderme yaptığı belirtildi.

Tarihi anlatı ve teknik ayrıntılar:

SEKA Kağıt Müzesi'nde yapılan canlı gravür baskısında kağıt üzerine Kubbetü's-Sahra, Mescid-i Aksa'nın surları ve Kudüs'ün tarihî mimari dokusu işlendi. Kubbetü's-Sahra'nın kubbesinde ise 22 ayar gerçek altın kullanıldı. Doç. Dr. Yusuf Parlak, bu tür büyük boyutlu el yapımı kağıdın geleneksel yöntemlerle hazırlanmasının hem teknik hem de sanatsal açıdan önemli bir deneyim olduğunu vurguladı ve '1071’den 1453’e uzanan tarihi yolculuğun bir devamı olarak, bu eserin bir gün Kudüs’ün özgürlüğüyle yeni bir anlam kazanmasını temenni ediyorum' dedi.

Müze sergilemesi ve izleyici ilgisi:

Performansı müze ziyaretçileri ve sanatseverler ilgiyle izledi. Çalışma, geleneksel kağıt üretimi ile gravür baskı sanatını tarihî ve kültürel mirasla buluşturarak izleyiciye farklı bir deneyim sundu. Eser, performansın ardından kalıcı olarak SEKA Kağıt Müzesine bırakıldı ve müze koleksiyonunda sergilenmeye başlandı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. YUSUF PARLAK, SEKA KAĞIT MÜZESİ’NİN 10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CANLI GRAVÜR BASKI PERFORMANSINDA, AYASOFYA’NIN ÇINARINDAN MESCİD-İ AKSA’YA ADLI ESERİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.