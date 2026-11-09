Gazze’nin hafızasını COP31’e taşıyan dönüş umudu sergisi

Serginin COP31'teki mesajı:

Memur-Sen ile Uluslararası Emek Konfederasyonu'nun (ILC) hazırladığı 'Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi' deneyim sergisi, COP31 Yeşil Bölge Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerle buluştu. Sergi, Gazze'de işgalin yol açtığı hem insani hem çevresel yıkımı görünür kılarken; Filistin halkının toprağına, geçmişine ve geleceğe dair bağlılığını interaktif öğelerle aktarıyor.

Ziyaretçiler sergiyi Memur-Sen ve ILC Genel Başkanı Ali Yalçın, genel başkan yardımcıları, Türkiye'den ve uluslararası konuklarla birlikte gezdi. Organizasyon, COP31'in tartıştığı iklim ve sürdürülebilirlik gündemiyle Gazze'deki onarım, adalet ve insani ihtiyaç taleplerini birleştirmeyi hedefliyor.

zeytin, anahtar ve hafıza:

Serginin merkezinde enkazdan çıkan, yaralanmış fakat yıkılmamış bir zeytin ağacı bulunuyor; bu ağaç Filistin halkının toprağına bağlılığının, nesiller arası belleğin ve geleceğe dair umudun simgesi olarak sunuluyor. Ziyaret alanında Gazze'den getirilen gündelik eşyalar ve evlerin temsili anahtarlarından oluşturulan bir harita yer alıyor. Yalçın, anahtarların 'bir gün yeniden eve dönme umudunu' taşıdığını vurguladı ve ziyaretçilere o anahtarlara kalple bakmaları çağrısında bulundu.

Sergi dokuz bölümden oluşuyor ve ziyaretçileri Gazze'nin geçmişten bugüne uzanan kesitlerine, sokaklarından enkaza ve oradan umuda uzanan interaktif bir yolculuğa çıkarıyor. Çıkışta yer alan dijital mesaj alanında katılımcılar Gazze'ye yönelik umut mesajlarını paylaşabiliyor.

verilerle yıkım ve yalçın'ın çağrısı:

Ali Yalçın sergide yaptığı konuşmada Gazze'deki tahribatın boyutlarına dikkat çekti. Yalçın, araştırmalara göre Gazze'ye atılan patlayıcıların toplam gücünün 13 Hiroşima atom bombasına eşdeğer olduğunu, geride 61 milyon tonu aşan enkaz kaldığını ve 164 tarihi ve kültürel miras alanının zarar gördüğünü aktardı. Ayrıca savaş kaynaklı sera gazı emisyonunun 33,2 milyon ton karbondioksit eşdeğeri civarında hesaplandığını belirtti.

Yalçın, son üç yılda yaşanan kayıplara da işaret ederek '25 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 80 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini veya kalıcı hasar gördüğünü' söyledi ve bu verilerin yalnızca bugün değil, gelecek nesiller üzerinde açtığı yaralara da işaret etti.

Bu veriler ışığında Yalçın, dünya liderlerine, Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum temsilcilerine Gazze'nin toprağını yeniden canlandırma, su kaynaklarını temizleme, zeytinliklerini, okullarını ve hastanelerini onarma çağrısı yaptı. Yalçın, barış ve adalet sağlanmadan iklim adaletinin mümkün olmayacağını vurguladı.

emek, adil dönüşüm ve ulusal çağrı:

Memur-Sen ve ILC, COP31 kapsamında sadece sergiyle kalmayıp dört ayrı panelde emeğin iklim diplomatisindeki rolünü gündeme taşıdı. Yalçın, Türkiye'deki tüm emek örgütlerine adil geçiş süreçlerinde ortak çalışma çağrısında bulundu ve 'yeşil dönüşümün faturası emekçilere kesilemez' uyarısını yaptı. Sosyal diyalogun adil dönüşümün temel şartı olduğunu belirterek, sendikaların karar alma süreçlerinde etkin yer alması gerektiğini söyledi.

Yalçın ayrıca, Gazze'de savaşın gölgesinde büyüyen çocuklara, savaşı göğüsleyen annelere ve esir alınan günlük hayatlara dikkat çekti; 'Hiçbir anne, çocuğunu yaşatabilmek için dünyadan merhamet beklememelidir' mesajını yineledi.

serginin pratik ayrıntıları ve çağrı:

'Dönüş Umudu - El Avde' deneyim sergisi, çevresel etki, tarihi mirasın zarar görmesi ve toplumsal travmanın izlerini verilerle birleştirerek anlatıyor. Sergi, ziyaretçilere Gazze'nin yeniden yeşermesi için alınması gereken somut adımları düşündürüyor; suyun arıtılması, zeytinliklerin rehabilitasyonu, okulların ve sağlık altyapısının yeniden inşası gibi konular öne çıkıyor.

Sergi 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında COP31 Yeşil Bölge Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyaret edilebilecek. Memur-Sen ve ILC ayrıca COP31 boyunca Mavi ve Yeşil Bölgeler'de düzenleyecekleri panellerle emek hareketinin iklim politikalarına ilişkin önceliklerini gündeme taşımaya devam edecek.

Yalçın son olarak serginin yalnızca fuaye alanındaki ziyaretçilerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, sergiyi çevrim içi erişime açma daveti yaptı ve 'Gazze'nin sesi, dünyanın her köşesine ulaşmalıdır' diye konuştu.

Not: Sergide yer alan temel veriler ve tarihler Memur-Sen/ILC açıklamalarına dayanır ve COP31 etkinlik takvimi doğrultusunda düzenlenmiştir.

MEMUR-SEN VE ILC GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN AÇIKLAMALARDA BULUNDU