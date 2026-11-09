Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2555 +0,68%
Bist 11.688,75 +1,80%
Altın Gram 6.673,42 +1,52%
EUR/USD 1,1199 +0,50%
Brent Petrol 93,37 -5,03%
--°

İlse Aigner ile geniş koalisyonun cumhurbaşkanlığı tercihi

CDU, CSU ve SPD, 30 Ocak 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için CSU'lu İlse Aigner'i ortak aday gösterdi; Yeşillerin desteğiyle çoğunluk sağlandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:41

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

İlse Aigner ile geniş koalisyonun cumhurbaşkanlığı tercihi

Üç partinin uzlaşısı:

Almanya'da iktidardaki CDU ile kardeş parti CSU ve koalisyon ortağı SPD, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde CSU'lu siyasetçi İlse Aigner'i destekleyeceklerini açıkladı. Karar, CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz'in başkanlığında yapılan toplantıda resmiyet kazandı. Toplantının ardından Merz ile Aigner ortak bir basın toplantısı düzenleyerek uzlaşmayı kamuoyuyla paylaştı.

Toplantının arka planı:

Merz, toplantının gerekçesini jeopolitik ve iç siyasette artan gerilimlere bağladı. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimini "dönemin gerektirdiği bir sınav" olarak niteleyen Merz, ülkenin yeni devlet başkanından hem toplumu birleştirebilen hem de demokratik değerlere açıkça sahip çıkan bir profil beklediklerini vurguladı.

Merz'in değerlendirmesi:

Merz, Aigner için yaptığı açıklamada onun "uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesi, yüksek sorumluluk bilinci ve parlamenter demokrasiye olan güçlü bağlılığı" nedeniyle aday gösterildiğini söyledi. Merz, Aigner'in aşırılığa, nefrete ve toplumsal dışlanmaya karşı tutarlı bir duruş sergilediğini belirterek, onun "ülkemizi bir arada tutacak, halka yakın ve güven verici bir ses" olacağını savundu.

Merz'in vurguladıkları:

CDU lideri, Aigner adaylığının partiler ötesi destek bulduğunu ve bunun Almanya'da geniş bir siyasi konsensüsün işareti olduğunu belirtti. Merz, "Seçilmesi durumunda ayakları yere basan tavrı, siyasi tecrübesi ve net duruşuyla ülkemizdeki demokrasi ve toplumun çıkarlarını savunacak bir Federal Cumhurbaşkanı göreve gelecektir" ifadelerini kullandı ve Aigner'e seçim sürecinde tam destek vereceklerini ekledi.

Aigner'in mesajı ve profili:

İlse Aigner adaylık duyurusunun ardından duygulandığını ve destekçilere teşekkür ettiğini söyledi. Aigner, adaylığının "popülist ve aşırı güçlere karşı önemli bir sinyal" olduğunu ve partiler üstü bir destek yansıttığını belirtti. Sözlerine "Ben bu göreve insanları bir araya getirmek için atılıyorum" diye devam eden Aigner, dilinin açık ve anlaşılır olacağını, nezaketin ve insan onurunun savunucusu olacağını vurguladı.

Siyasi geçmişi:

Aigner, 1994'te Bavyera eyalet meclisine seçilmiş, 2008-2013 arasında Angela Merkel yönetiminde Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı olarak görev yapmış, 2013'te federal siyasetten ayrıldıktan sonra Münih'e dönerek Bavyera Ekonomi Bakanı olmuş bir siyasetçi. Aigner'in seçilmesi durumunda Almanya tarihinde ilk kadın ve ilk CSU'lu cumhurbaşkanı olması bekleniyor.

Destek tablosu ve seçim süreci:

CDU kararının açıklandığı saatlerde koalisyon ortağı SPD de Aigner'e destek verdiğini duyurdu. Muhalefetteki Yeşiller partisinin de adaylığa olumlu yaklaştığı bildirildi; böylece 30 Ocak 2027'de yapılacak seçime gidecek Federal Seçiciler Kurulu'nda aranan çoğunluğun şimdiden sağlandığı aktarıldı.

Almanya'da cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor:

Almanya'da cumhurbaşkanı doğrudan halk oyuyla değil, Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) tarafından seçiliyor. Bu kurul; Bundestag milletvekilleri ile eyalet parlamentoları tarafından belirlenen ve sayıları milletvekillerine eşit olan delegelerden oluşuyor. Seçimin ilk iki turunda mutlak çoğunluk aranırken, üçüncü turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Görev süresi beş yıl ve en fazla iki dönemle sınırlı. Mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görev süresi 18 Mart 2027'de sona erecek.

30 Ocak 2027'de yapılacak seçimle belirlenecek yeni cumhurbaşkanı süreci, partiler arası uzlaşının yanı sıra kamuoyunun ve Federal Seçiciler Kurulu delegelerinin değerlendirmeleriyle şekillenecek.

CDU GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN MERZ (SAĞDA) VE CSU&#039;LU SİYASETÇİ İLSE AİGNER (SOLDA) BASIN...

CDU GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN MERZ (SAĞDA) VE CSU'LU SİYASETÇİ İLSE AİGNER (SOLDA) BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişler...
images

Bakan Gürlek'in sunumu komisyon tartışmasını tetikledi
images

Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Ersoy'dan sahip çıkma ve yarınlara aktarma vurg...
images

Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yaşatma sorumluluğumuz sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor