İlse Aigner ile geniş koalisyonun cumhurbaşkanlığı tercihi

Üç partinin uzlaşısı:

Almanya'da iktidardaki CDU ile kardeş parti CSU ve koalisyon ortağı SPD, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde CSU'lu siyasetçi İlse Aigner'i destekleyeceklerini açıkladı. Karar, CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz'in başkanlığında yapılan toplantıda resmiyet kazandı. Toplantının ardından Merz ile Aigner ortak bir basın toplantısı düzenleyerek uzlaşmayı kamuoyuyla paylaştı.

Toplantının arka planı:

Merz, toplantının gerekçesini jeopolitik ve iç siyasette artan gerilimlere bağladı. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimini "dönemin gerektirdiği bir sınav" olarak niteleyen Merz, ülkenin yeni devlet başkanından hem toplumu birleştirebilen hem de demokratik değerlere açıkça sahip çıkan bir profil beklediklerini vurguladı.

Merz'in değerlendirmesi:

Merz, Aigner için yaptığı açıklamada onun "uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesi, yüksek sorumluluk bilinci ve parlamenter demokrasiye olan güçlü bağlılığı" nedeniyle aday gösterildiğini söyledi. Merz, Aigner'in aşırılığa, nefrete ve toplumsal dışlanmaya karşı tutarlı bir duruş sergilediğini belirterek, onun "ülkemizi bir arada tutacak, halka yakın ve güven verici bir ses" olacağını savundu.

Merz'in vurguladıkları:

CDU lideri, Aigner adaylığının partiler ötesi destek bulduğunu ve bunun Almanya'da geniş bir siyasi konsensüsün işareti olduğunu belirtti. Merz, "Seçilmesi durumunda ayakları yere basan tavrı, siyasi tecrübesi ve net duruşuyla ülkemizdeki demokrasi ve toplumun çıkarlarını savunacak bir Federal Cumhurbaşkanı göreve gelecektir" ifadelerini kullandı ve Aigner'e seçim sürecinde tam destek vereceklerini ekledi.

Aigner'in mesajı ve profili:

İlse Aigner adaylık duyurusunun ardından duygulandığını ve destekçilere teşekkür ettiğini söyledi. Aigner, adaylığının "popülist ve aşırı güçlere karşı önemli bir sinyal" olduğunu ve partiler üstü bir destek yansıttığını belirtti. Sözlerine "Ben bu göreve insanları bir araya getirmek için atılıyorum" diye devam eden Aigner, dilinin açık ve anlaşılır olacağını, nezaketin ve insan onurunun savunucusu olacağını vurguladı.

Siyasi geçmişi:

Aigner, 1994'te Bavyera eyalet meclisine seçilmiş, 2008-2013 arasında Angela Merkel yönetiminde Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı olarak görev yapmış, 2013'te federal siyasetten ayrıldıktan sonra Münih'e dönerek Bavyera Ekonomi Bakanı olmuş bir siyasetçi. Aigner'in seçilmesi durumunda Almanya tarihinde ilk kadın ve ilk CSU'lu cumhurbaşkanı olması bekleniyor.

Destek tablosu ve seçim süreci:

CDU kararının açıklandığı saatlerde koalisyon ortağı SPD de Aigner'e destek verdiğini duyurdu. Muhalefetteki Yeşiller partisinin de adaylığa olumlu yaklaştığı bildirildi; böylece 30 Ocak 2027'de yapılacak seçime gidecek Federal Seçiciler Kurulu'nda aranan çoğunluğun şimdiden sağlandığı aktarıldı.

Almanya'da cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor:

Almanya'da cumhurbaşkanı doğrudan halk oyuyla değil, Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) tarafından seçiliyor. Bu kurul; Bundestag milletvekilleri ile eyalet parlamentoları tarafından belirlenen ve sayıları milletvekillerine eşit olan delegelerden oluşuyor. Seçimin ilk iki turunda mutlak çoğunluk aranırken, üçüncü turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Görev süresi beş yıl ve en fazla iki dönemle sınırlı. Mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görev süresi 18 Mart 2027'de sona erecek.

30 Ocak 2027'de yapılacak seçimle belirlenecek yeni cumhurbaşkanı süreci, partiler arası uzlaşının yanı sıra kamuoyunun ve Federal Seçiciler Kurulu delegelerinin değerlendirmeleriyle şekillenecek.

CDU GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN MERZ (SAĞDA) VE CSU'LU SİYASETÇİ İLSE AİGNER (SOLDA) BASIN AÇIKLAMASI YAPTI