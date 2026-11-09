Küçük yüzücü büyük adım: beş yarışta beş birincilik

söke'nin genç yüzücüsü 4. etap vize yarışları'nda öne çıktı

Söke'yi temsil eden on yaşındaki Hüseyin Bedii Büyüksoy, 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen 4. Etap Vize Yarışları'nda büyük bir başarı gösterdi. Üç farklı stilde yarıştığı beş yarışı da kazanarak beş yarışta beş birincilik elde etti ve turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

yarışlarda hangi disiplinlerde yarıştı:

Büyüksoy, yarışlarda 50, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 50 metre serbest ve 100 metre kelebek dallarında mücadele etti. Tüm kategorilerde rakiplerini geride bırakan genç sporcu, farklı mesafe ve stillerdeki performansıyla çok yönlü bir yüzücü olduğunu gösterdi.

geçmiş başarılar ve gelecek hedefleri:

Hüseyin Bedii Büyüksoy'un başarı grafiği yeni değil; 2025'te Balıkesir'de düzenlenen bölge yarışlarında 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek kategorilerinde birincilikleri bulunuyor. 2026 yazında Sivas'taki bölge yarışlarında ise 100 metre sırtüstü dalını 1.23.23 derecesiyle tamamlayarak bölge birincisi oldu. Yüzme serüvenine 2024'te başlayan Büyüksoy, okul eğitimini sürdürürken antrenmanlarına da yoğun şekilde devam ediyor.

Antrenman disiplini ve istikrarlı çalışmasıyla dikkat çeken genç sporcunun en büyük hedefi, A Milli Takım formasını giymek ve ileride olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek. Bu sonuçlar, kısa sürede yakaladığı ivmenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SÖKELİ GENÇ YÜZÜCÜ HÜSEYİN BEDİİ BÜYÜKSOY'DAN 5 YARIŞTA, BİRİNCİLİK