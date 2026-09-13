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Sakarya sahillerinde beşinci yıl: cankurtaranlar yine kayıpsız sezon kapattı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görevli cankurtaranlar 6 Haziran-13 Eylül 2026 arasında 497 müdahale, 110 kayıp çocuk ve 387 boğulma vakasıyla beşinci kez kayıpsız tamamladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakarya sahillerinde beşinci yıl: cankurtaranlar yine kayıpsız sezon kapattı

Sakarya'da yaz sezonu sonuçları:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği'ne bağlı ekipler, 6 Haziran'da başlayan 2026 yaz sezonunu 13 Eylül Pazar günü tamamladı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan ekipler sezon boyunca yoğun bir çalışma yürüttü ve sezonu sıfır kayıpla kapattı.

Müdahale ve kurtarma detayları:

Sezon öncesi hazırlıkları 15 Mayıs'ta başlayan ekipler, sezon boyunca toplam 497 vakaya müdahale etti. Bu vakaların 110 tanesi sahilde kaybolan çocukların ailelerine teslim edilmesini içerirken, ekipler 387 boğulma vakasına müdahale etti. Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "Sıfır kayıpla aldığımız sezonumuzu sıfır kayıpla teslim ediyoruz" diyerek beş yıldır süren kayıpsız döneme vurgu yaptı.

Vardiya düzeni ve sahil güvenliği yaklaşımı:

Karaca, ekiplerin sabah 10.00'da göreve başlayıp akşam 19.00'a kadar çalıştığını; hafta sonlarında ise zaman zaman 20.00'ye kadar mesainin uzatıldığını belirtti. Bu düzenleme ve hazırlık sürecinin, özellikle milyonların tatil yaptığı Karasu ve Kocaali sahillerinde güvenliğin sağlanmasında etkili olduğu vurgulandı.

Amir Karaca, ekiplerin gösterdiği çabanın bölge halkı ve ziyaretçiler açısından güven duygusunu artırdığını; bundan dolayı Karasu ve Kocaali sahillerinin "güvenli sahiller" olarak anılmaya başladığını söyledi. Karaca ayrıca hizmetin daha da profesyonelleşerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke çapında örnek gösterilmeye başlandığını ifade etti.

Sezonun resmi kapanışıyla birlikte ekipler yaz çalışmalarını noktalarken, beş yıllık kayıpsız dönemin sürdürülmesi hedefleniyor. Açıklamalar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği ve Grup Amiri Samet Karaca'ya atfedildi.

SAKARYA&#039;NIN KARASU, KOCAALİ VE KAYNARCA SAHİLLERİNDE GÖREV YAPAN CANKURTARAN EKİPLERİ, 2026 YAZ...

SAKARYA'NIN KARASU, KOCAALİ VE KAYNARCA SAHİLLERİNDE GÖREV YAPAN CANKURTARAN EKİPLERİ, 2026 YAZ SEZONUNU SIFIR KAYIPLA TAMAMLADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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