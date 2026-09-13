Sıcak hava Antakya'da yılanı eve sürükledi: ekipler zarar vermeden doğaya bıraktı

Antakya'da evde yılan görüldü

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesinde bir evde yılan göründü. Bölgedeki sıcak hava koşulları nedeniyle sürüngenlerin yerleşim alanlarına girişleri devam ederken, bu olay yerel ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olayın yaşandığı yer ve koşullar:

Sıcak havanın etkisiyle sürüngenlerin insanların yaşam alanlarına daha sık girdiğinin gözlendiği bölgedeki olayda, ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede harekete geçti. İhbar, yerel halk arasında yaygınlaşan sıcaklık kaynaklı hareketliliğe bir örnek teşkil etti.

Ekiplerin müdahalesi ve sonuç:

Müdahale eden ekipler, yılanı zarar verilmeden yakalayarak sakin ve kontrollü bir biçimde teslim aldı. Canlı olarak güvenli şekilde alındıktan sonra yılan doğal yaşam alanına bırakıldı, böylece hem insan güvenliği hem de hayvan refahı sağlandı.

Olay, bölgedeki sıcaklık artışının yerel ekosistem ve insan yaşamı üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gösterdi; ekiplerin zamanında ve dikkatli müdahalesi sayesinde olumsuz bir durum yaşanmadı.

ANTAKYA KÜÇÜKDALYAN MAHALLESİ’NDE EVİN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN YILANIN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANMASI.