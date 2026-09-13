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Sungurlu'da frenleri tutmayan araç otomobile çarptı, motorda yangın çıktı

Sungurlu'da frenleri tutmayan 28 EG 165 plakalı hafif ticari araç, 26 VE 654 plakalı otomobile çarpınca motor bölümünde yangın çıktı; itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sungurlu'da frenleri tutmayan araç otomobile çarptı, motorda yangın çıktı

kaza ve yangının gerçekleşmesi:

Olay, Çorum-Ankara karayolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 28 EG 165 plakalı hafif ticari araç, frenlerinin tutmaması sebebiyle önünde seyir halinde olan T.S. yönetimindeki 26 VE 654 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın hemen ardından hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktığı bildirildi. Yangının motor bölümünde başladığı, kısa sürede araç alevlerinin görüldüğü ifade edildi.

müdahale ve inceleme:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü olarak sağlandı. Resmi soruşturma sürüyor.

ÇORUM&#039;UN SUNGURLU İLÇESİNDE OTOMOBİLE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇTA ÇIKA YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

ÇORUM'UN SUNGURLU İLÇESİNDE OTOMOBİLE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇTA ÇIKA YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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