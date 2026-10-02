Sakarya'da 720 aday AKM'de son koşuda konuları pekiştirdi

Sakarya'da KPSS ön lisans adayları sınav öncesi yeniden hazırlandı:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)'nde düzenlenen genel tekrar programına toplam 720 aday katılım sağladı. Etkinlik, ön lisans düzeyinde sınava girecek kişilere son aşamada destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.

programın işleyişi ve ders başlıkları:

Organizasyonda adaylar, sınavda ağırlık taşıyan konulara odaklanan oturumlarda 6 derste bir araya geldi. Türkçe, coğrafya, Osmanlı tarihi, matematik, inkılap tarihi ve vatandaşlık derslerinde eğitmenler; öne çıkan konu başlıkları, zaman yönetimi ve soru çözüm teknikleri üzerinde durdu.

adaylara sunulan fırsatlar ve beklentiler:

Kursa katılanlar, sınav öncesi eksik gördükleri noktaları gözden geçirerek bilgilerini pekiştirme imkânı buldu. Programın hedefi, adayların sınav performansını artırmak ve pratik yöntemlerle özgüven kazanmalarını sağlamak olarak belirtildi.

SAKARYA'DA KPSS ÖN LİSANS ADAYLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN GENEL TEKRAR PROGRAMI ADAPAZARI KÜLTÜR MERKEZİ'NDE (AKM) GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 720 ADAY BİLGİLERİNİ BİRLİKTE TAZELEDİ