Sakarya'da iki ilçeyi kapsayan operasyon: çok sayıda silah ve kaçak tütün, 6 gözaltı

Operasyonun yürütülmesi:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında Akyazı ve Erenler'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 7 ruhsatsız otomatik tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, farklı çaplarda çok sayıda fişek, 15 kurusıkı kartuşu ve bir bıçak bulundu. Ayrıca 1,20 gram esrar, 0,60 gram metamfetamin ve 0,18 gram kokain ile 143 elektronik sigara, 531 paket kaçak sigara ve 677 paket yeni nesil ısıtmalı elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu: 6 gözaltı