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Sakarya'da yaz atölyelerinde 183 genç sanattan yapay zekaya uzandı

Sakarya'da 2026 yaz dönemi Genç Atölye programında 7 branşta eğitim alan 183 genç, uygulamalı atölye, doğa yürüyüşü ve kültürel gezilerle buluştu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sakarya'da yaz atölyelerinde 183 genç sanattan yapay zekaya uzandı

Sakarya'da yaz atölyelerinde 183 genç sanattan yapay zekaya uzandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Dönemi Genç Atölye programı sona erdi. Yaz boyunca düzenlenen eğitimlerde toplam 183 genç yer aldı ve katılımcılar farklı disiplinlerde hem öğrenme hem üretme imkânı buldu.

Atölye çeşitleri ve eğitim formatı:

Program, 7 farklı branşta yürütüldü: Ebru, Kaligrafi, Mobil Fotoğrafçılık, Doğa Tutkunları, Şehir ve Tarih, Karikatür ve Yapay Zeka. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalar ön plandaydı; atölye oturumları, uygulama saatleri ve pratik projeler gençlerin becerilerini pekiştirmesine odaklandı.

Katılımcı deneyimi ve kazanımlar:

Gençler program süresince fotoğraf çekim tekniklerinden geleneksel sanat uygulamalarına, karikatür tasarımından yapay zeka araçlarının kullanımına kadar geniş bir yelpazede eğitim aldı. Ayrıca düzenlenen doğa yürüyüşleri ve kültürel geziler, atölye çalışmalarını yerel ve tarihsel bağlamlarla ilişkilendirerek öğrenmeyi destekledi. Program, katılımcıların yeni beceriler edinmesini ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmesini hedefledi.

SAKARYA&#039;DA GENÇLERİN YAZ DÖNEMİNİ VERİMLİ GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN &#039;GENÇ ATÖLYE&#039; EĞİTİMLERİ...

SAKARYA'DA GENÇLERİN YAZ DÖNEMİNİ VERİMLİ GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN 'GENÇ ATÖLYE' EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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