Saklandığı adreste yakalandı:

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs saklandığı adreste yakalandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belirlemesine göre operasyon 18 Kasım günü düzenlendi ve adreste saklanan M.B. (25) gözaltına alındı.

Operasyon ayrıntıları:

Polis ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda, suç faaliyetiyle ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aramalar sonucunda bin 225 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve bir adet hassas terazi bulundu.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

Adreste ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 645 lira para ele geçirildi. Şüpheli hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu kaydedilirken, olayla ilgili olarak uyuşturucu ticareti suçundan da işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma ve adli süreç yetkili birimlerce sürdürülüyor.

Suçlu, huyundan vazgeçmedi, 21 yıl hapisle aranırken uyuşturucu ticaretinden yakalandı